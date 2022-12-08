Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 10 марта 2023-го

Новости Литвы. Страна продлевает режим ЧП на границе с Беларусью до 10 марта. 8 декабря это решение большинством голосов одобрил Сейм государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За проект проголосовали 73 депутата, восемь выступили против. Агитируя парламентариев за сохранение чрезвычайного положения, глава МИД Литвы заявил, что это просто необходимо для национальной безопасности и спокойствия людей. Это защитит страну и общество от угрозы, якобы исходящей от Беларуси. В период чрезвычайного положения будут продолжены некоторые из уже действующих мер: будут усилены как охрана границы, так и проверки на ней. В настоящее время чрезвычайное положение в Литве введено до 16 декабря.