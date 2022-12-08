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Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 10 марта 2023-го

08 декабря 2022 18:12
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Новости Литвы. Страна продлевает режим ЧП на границе с Беларусью до 10 марта. 8 декабря это решение большинством голосов одобрил Сейм государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва продлила режим ЧП на границе с Беларусью до 10 марта 2023-го-1

За проект проголосовали 73 депутата, восемь выступили против. Агитируя парламентариев за сохранение чрезвычайного положения, глава МИД Литвы заявил, что это просто необходимо для национальной безопасности и спокойствия людей. Это защитит страну и общество от угрозы, якобы исходящей от Беларуси. В период чрезвычайного положения будут продолжены некоторые из уже действующих мер: будут усилены как охрана границы, так и проверки на ней. В настоящее время чрезвычайное положение в Литве введено до 16 декабря.

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# Граница # Габриэлюс Ландсбергис # Новости Литвы # Фотофакт

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