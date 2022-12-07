«Пусть расстроятся ещё больше!» Олег Гайдукевич рассказал, как бюджет Беларуси на 2023-й бьёт по змагарам
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим развал и возрождение Советского Союза, возмездие Иудам и белорусские льготы для граждан. В гостях политолог Андрей Лазуткин и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня был такой жаркий насыщенный день в Палате представителей. Несколько законопроектов было принято, обсуждено. И один из них – это бюджет на следующий год. Какие ваши впечатления?
Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:
Мне очень понравилась работа правительства и то, что они подошли к бюджету очень практично. То есть, во-первых, бюджет не какой-то фантастический, а реальный. Реальные цифры, реальные направления работы. С премьер-министром перед принятием бюджета депутаты общались около двух часов, это было на прошлой неделе. Видно, что правительство не просто просчитывает последствия санкций, не просто обороняется, оно наступает. Новые рынки сбыта, по каждому предприятию план: куда продавать, как продавать! Выполняется указание Президента, чтобы социальная составляющая бюджета выполнялась от и до. То есть наши люди не почувствуют каких-то трудностей. Правительство все для этого делает, чтобы социальная сфера не пострадала. Второй момент – это поддержка армии, спецслужб. Это все в бюджете есть!
И еще один момент, помните, змагары все время переживали за военно-патриотическое воспитание, за те клубы, которые открылись при воинских частях. Это же классно, это же наши дети, подрастающее поколение. Пусть расстроятся еще больше! В бюджете и на это предусмотрено. Мы хотим, чтобы это развивалось, и это будет развиваться. Поэтому, честно скажу, правительство молодцы. Президент поставил четкие задачи. И они, на мой взгляд, сейчас не просто говорят об их исполнении, а делают и исполняют. Более того, они предусматривают в бюджете риски и новых санкций, и новых вызовов, и готовы с ними справляться. Поэтому я хочу людей настроить на позитив. Сейчас начало декабря, мы уже в первом чтении бюджет приняли. Это главный финансовый документ страны. Это важнейший документ, без которого страна развиваться не будет. До второго чтения еще доработаем, подискутируем. И страна будет встречать Новый год с бюджетом! Это будут зарплаты, пенсии, социальные выплаты. Это значит, что страна будет жить и развиваться. Назло нашим недругам и на славу нашим предкам, нашим детям и внукам.
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