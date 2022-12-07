«Пусть расстроятся ещё больше!» Олег Гайдукевич рассказал, как бюджет Беларуси на 2023-й бьёт по змагарам

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим развал и возрождение Советского Союза, возмездие Иудам и белорусские льготы для граждан. В гостях политолог Андрей Лазуткин и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич. Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня был такой жаркий насыщенный день в Палате представителей. Несколько законопроектов было принято, обсуждено. И один из них – это бюджет на следующий год. Какие ваши впечатления?

Олег Гайдукевич, депутат, председатель ЛДПБ:

Мне очень понравилась работа правительства и то, что они подошли к бюджету очень практично. То есть, во-первых, бюджет не какой-то фантастический, а реальный. Реальные цифры, реальные направления работы. С премьер-министром перед принятием бюджета депутаты общались около двух часов, это было на прошлой неделе. Видно, что правительство не просто просчитывает последствия санкций, не просто обороняется, оно наступает. Новые рынки сбыта, по каждому предприятию план: куда продавать, как продавать! Выполняется указание Президента, чтобы социальная составляющая бюджета выполнялась от и до. То есть наши люди не почувствуют каких-то трудностей. Правительство все для этого делает, чтобы социальная сфера не пострадала. Второй момент – это поддержка армии, спецслужб. Это все в бюджете есть!