Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Надежда Сасс, ведущая:

Многие говорили, что идет период ревущих 20-х, грозных 20-х, воинствующих – не дождаться нам в ближайшее время эры милосердия. И о том, возможно ли открытие второго фронта в Приднестровье, высказал свое мнение и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту «серую дыру», как они говорят, с Приднестровьем, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут второй фронт, потому что в Приднестровье – там не столько солдат российских, хотя их хватает, военнослужащих, сколько боеприпасов. Там мало не покажется. Поэтому я думаю, что лишний раз чтобы Молдову расшатать, подогреть… Везде надо все расшатывать. Это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют второй фронт, это смерти подобно. Надежда Сасс:

К сожалению, никто не хочет оценивать возможные риски, свои же потери, это в первую очередь относится к украинской армии. Но вот такая позиция абсолютно здравая прозвучала из уст Александра Лукашенко. Да, сейчас все заинтересованы, чтобы поджигались все новые и новые конфликты – нерешенные или же дополнительные. И вот в этом хаосе все мы с вами живем. Кстати, правильно говорил господин Вальдемар Гердт, что вот эта жертвенность Европы в данном случае абсолютно необъяснима.