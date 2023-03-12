«Инстинкт самосохранения просто убивается!» Могут ли открыть второй фронт в Приднестровье?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.
Надежда Сасс, ведущая:
Многие говорили, что идет период ревущих 20-х, грозных 20-х, воинствующих – не дождаться нам в ближайшее время эры милосердия. И о том, возможно ли открытие второго фронта в Приднестровье, высказал свое мнение и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это им невыгодно. Запад хотел бы одним ударом решить проблему с Россией и в Приднестровье закрыть эту «серую дыру», как они говорят, с Приднестровьем, и объединить Молдову, запихнуть ее в Румынию или сделать прозападной. Это их цель. Украинцам это не надо. Я не верю, что украинцы одуреют и развяжут второй фронт, потому что в Приднестровье – там не столько солдат российских, хотя их хватает, военнослужащих, сколько боеприпасов. Там мало не покажется. Поэтому я думаю, что лишний раз чтобы Молдову расшатать, подогреть… Везде надо все расшатывать. Это в интересах Запада. Я не верю, что украинцам это надо. Если они откроют второй фронт, это смерти подобно.
Надежда Сасс:
К сожалению, никто не хочет оценивать возможные риски, свои же потери, это в первую очередь относится к украинской армии. Но вот такая позиция абсолютно здравая прозвучала из уст Александра Лукашенко. Да, сейчас все заинтересованы, чтобы поджигались все новые и новые конфликты – нерешенные или же дополнительные. И вот в этом хаосе все мы с вами живем. Кстати, правильно говорил господин Вальдемар Гердт, что вот эта жертвенность Европы в данном случае абсолютно необъяснима.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я бы еще продолжил вашу мысль насчет жертвенности. Обратите внимание, парадокс заключается в том, что у человека есть инстинкт самосохранения. Он заложен в человеке. И сегодня этот инстинкт самосохранения просто убивается. Люди идут воевать. В то время, когда на уровне европейских ценностей жизнь, человек, его права чуть не возводятся в идеал. А реальность другая – людей толкают на то, чтобы они отдавали свои жизни за непонятные идеалы. Мне очень понравилась ремарка господина Гердта, на самом деле я благодарен за эту подчеркнутую вещь, что а идеалов-то нет! Сегодня идеалы наши более соответствуют потребностям человечества.