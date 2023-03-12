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Дефекты в реакторах и сокрытие неисправностей БелАЭС. Зачем Литва запускает фейки о нашей энергосистеме?

12 марта 2023 18:06
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На Западе никто особо не спешит закрывать атомные станции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Были, конечно, случаи, но не по доброй воле та же Литва отказалась от Игналинской АЭС. А потом Вильнюс долго не мог смириться с мыслью, что Минску можно, а ему нельзя.

Дефекты в реакторах и сокрытие неисправностей БелАЭС. Зачем Литва запускает фейки о нашей энергосистеме?-1

Вот и шли на разные уловки, правда, донельзя запугивая своих же граждан. Помните, как в Вильнюсе йод раздавали из-за нашей АЭС? Вот и на неделе Литва взялась за старое и развернула очередную кампанию против белорусской атомной станции. В сети появились заявления литовского Департамента госбезопасности о том, что Минск якобы скрывает информацию об инцидентах на АЭС, а также о дефектах систем реакторов, которые обнаружили еще в 2022-м.

В Минэнерго это считают целенаправленной провокацией. Строительство станции в Островце – на финише. А наши соседи с головой ушли в энергокризис. Вот и завидуют черной завистью.

Дефекты в реакторах и сокрытие неисправностей БелАЭС. Зачем Литва запускает фейки о нашей энергосистеме?-4

Но Беларусь не собирается отказываться от строительства АЭС. Более того, у нас уже думают над тем, где вторую построить. Да и не мы одни такие. Оглянитесь. Сегодня атомные станции питают 32 страны. Около 17 % производства электроэнергии на планете принадлежит АЭС. Больше всего атомных станций в США. В Америке – 93 ядерных реактора. Но лидером является Франция, которая использует 58 энергоблоков. На их счету около 75 % всей атомной энергии мира. Макрон вообще обещал Франции ядерный Ренессанс.

Дефекты в реакторах и сокрытие неисправностей БелАЭС. Зачем Литва запускает фейки о нашей энергосистеме?-7

Но сейчас в стране возводят всего лишь один ядерный реактор. Его запуск постоянно откладывают. А это означает усиление нагрузки на энергосистему Франции и соседних стран, а также сохранение зависимости Парижа от газа в условиях высоких цен.

В России сейчас в общей сложности 11 АЭС и 37 энергоблоков. Они вырабатывают около 20 % от всего производимого электричества в стране.

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# АЭС # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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