Дефекты в реакторах и сокрытие неисправностей БелАЭС. Зачем Литва запускает фейки о нашей энергосистеме?

На Западе никто особо не спешит закрывать атомные станции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Были, конечно, случаи, но не по доброй воле та же Литва отказалась от Игналинской АЭС. А потом Вильнюс долго не мог смириться с мыслью, что Минску можно, а ему нельзя.

Вот и шли на разные уловки, правда, донельзя запугивая своих же граждан. Помните, как в Вильнюсе йод раздавали из-за нашей АЭС? Вот и на неделе Литва взялась за старое и развернула очередную кампанию против белорусской атомной станции. В сети появились заявления литовского Департамента госбезопасности о том, что Минск якобы скрывает информацию об инцидентах на АЭС, а также о дефектах систем реакторов, которые обнаружили еще в 2022-м. В Минэнерго это считают целенаправленной провокацией. Строительство станции в Островце – на финише. А наши соседи с головой ушли в энергокризис. Вот и завидуют черной завистью.

Но Беларусь не собирается отказываться от строительства АЭС. Более того, у нас уже думают над тем, где вторую построить. Да и не мы одни такие. Оглянитесь. Сегодня атомные станции питают 32 страны. Около 17 % производства электроэнергии на планете принадлежит АЭС. Больше всего атомных станций в США. В Америке – 93 ядерных реактора. Но лидером является Франция, которая использует 58 энергоблоков. На их счету около 75 % всей атомной энергии мира. Макрон вообще обещал Франции ядерный Ренессанс.