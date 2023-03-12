Протесты в Грузии – попытка Запада устроить цветную революцию? Разбирались, кому выгоден закон об иноагентах

В Грузии на неделе Запад предпринял попытку цветной революции. Так на события в Тбилиси смотрят многие эксперты. А закон об иноагентах, который и стал триггером протестов, по сути, был всего лишь зацепкой для команды «фас» от западных кураторов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ, кстати, в итоге так и не приняли, но от этого на улицах грузинской столицы тише не стало.

Ну а в Беларуси, наблюдая за происходящим в Тбилиси, переживали дежавю. Сценарий 2020 года как под копирку. Только финал разный. В Беларуси сильная власть, которая не пошла на поводу у толпы и доказала свою легитимность и стойкость. А вот Грузия, судя по всему, наступает на грабли Украины, где в 2014-м Янукович тоже дал слабину. И сейчас мы видим, к чему все это в итоге привело. Тему продолжат наши корреспонденты.

Патриотизм и отказ от иностранного влияния или проблемы с евроинтеграцией. Грузинский закон об иноагентах вызвал много споров не только внутри страны, но и за ее пределами. При чем главный вопрос – чей это все-таки закон: российский или американский? Позиция протестующих была очевидна. Влияние Москвы и никак иначе. В этом грузинов поддержала и президент страны.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии:

Этот закон никому не был нужен. Он пришел из ниоткуда. Но, возможно, это было продиктовано из Москвы. Его нужно отменить любым удобным способом. Я с первого дня говорила, что наложу вето на этот закон и буду накладывать вето дальше. Меня не волнует его обсуждение, меня не волнует его сходство с каким-то старым американским законом, который, как мы прекрасно знаем, служит совсем другим целям. Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня статуя Свободы. Это символ, за который всегда боролась Грузия. Я с вами, поэтому сегодня вы представляете свободную Грузию!

Свое обращение грузинский лидер записала в Нью-Йорке на фоне статуи Свободы. С одной стороны – символизм, с другой – явный раскол внутри правительства. Партия «Грузинская мечта» всеми силами пыталась буквально пропихнуть этот закон. Проект рассмотрели в ускоренном режиме и приняли на два дня раньше запланированного срока. Все это сопровождалось потасовками и скандалами в самом парламенте.

После драки с оппозицией власти решили надавить и на протестующих. В ход пошло все: водометы, дубинки и слезоточивый газ. Партия «Грузинская мечта» всячески пыталась подавить протесты и оставить закон в силе. Однако подавить не получилось. Спустя несколько дней протестов правящая партия сдалась. Закон отозван. А все задержанные были освобождены. Как считают эксперты, местные власти не только упустили момент укрепить свою власть, но и потеряли большую часть голосов на следующих выборах.

Корнели Какачия, директор Грузинского института политики:

Правящая партия «Грузинская мечта» руководит страной уже три срока подряд. И сейчас они готовятся к следующим парламентским выборам. По этой причине власти пытаются давить на оппозицию в Грузии, которая очень раздроблена.

На самом деле грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния» буквально скопирован с американского. В США такой действует еще с конца 1930-х годов и называется «Актом о регистрации иностранных агентов». Его суть в том, что если вы продвигаете чужие экономические интересы – вы лоббист, а если политические – то иностранный агент. Правда и те, и те должны подробно отчитываться о своих доходах и о любых контактах с госорганами. Другими словами – тотальный контроль. Как считают эксперты, именно этого правящая партия Грузии и добивалась.

Михеил Гвадзабия, журналист:

Реальные намерения правящей партии и правящего большинства ясны: сначала дискредитировать, а затем ослабить и закрыть определенные организации и СМИ. Против закона выступили США и Запад. Боррель назвал его катастрофой, а в Госдепартаменте США и вовсе намекнули на санкции в отношении грузинских чиновников.