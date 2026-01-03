Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его жена задержаны и вывезены из страны

Президент США подтвердил причастность Вашингтона к ударам по Венесуэле, а также заявил, что Николас Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти Венесуэлы не знают, где находится Мадуро, и требуют от США доказать, что он жив, заявляет исполнительный вице-президент. В столице Венесуэлы прогремели взрывы. В стране введено чрезвычайное положение. Зарубежные СМИ сообщают, что взрывы прекратились, однако американские военные вертолеты по-прежнему находятся в воздухе.

Напомним, штаты атаковали 8 военных объектов в Каракасе и пригороде столицы. Под обстрел попали здания парламента, Минобороны и Генштаба Венесуэлы. Также повреждены центр связи в столице, порт и объект нефтепереработки. В ответ на это Венесуэла объявила о массовой мобилизации военизированных и гражданских сил по всей стране. Международный аэропорт Каракаса, предварительно, находится под контролем морпехов и готов принять транспортные самолеты с военной техникой. Высадка американского десанта, как сообщают СМИ, уже началась. Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в своих соцсетях.