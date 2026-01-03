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Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его жена задержаны и вывезены из страны

03 января 2026 10:40
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Президент США подтвердил причастность Вашингтона к ударам по Венесуэле, а также заявил, что Николас Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти Венесуэлы не знают, где находится Мадуро, и требуют от США доказать, что он жив, заявляет исполнительный вице-президент.

В столице Венесуэлы прогремели взрывы.

В стране введено чрезвычайное положение. Зарубежные СМИ сообщают, что взрывы прекратились, однако американские военные вертолеты по-прежнему находятся в воздухе.

Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его жена задержаны и вывезены из страны-2

Напомним, штаты атаковали 8 военных объектов в Каракасе и пригороде столицы. Под обстрел попали здания парламента, Минобороны и Генштаба Венесуэлы. Также повреждены центр связи в столице, порт и объект нефтепереработки. В ответ на это Венесуэла объявила о массовой мобилизации военизированных и гражданских сил по всей стране.

Международный аэропорт Каракаса, предварительно, находится под контролем морпехов и готов принять транспортные самолеты с военной техникой. Высадка американского десанта, как сообщают СМИ, уже началась. Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в своих соцсетях.

Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его жена задержаны и вывезены из страны-4

Дональд Трамп, президент США:
Соединенные Штаты Америки успешно провели масштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из страны. Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже. Сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Благодарю за внимание к этому вопросу.

Люди массово покидают Каракас. Удары лишили южные районы столицы электроэнергии. В свою очередь, посольство США призвало своих граждан не приезжать в Венесуэлу.

# Международная политика # Дональд Трамп

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