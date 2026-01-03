МИД: Беларусь рассматривает агрессию против Венесуэлы как прямую угрозу международному миру и безопасности
Александр Лукашенко осудил акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, комментируя сообщения о захвате американскими военными Николаса Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел нашей страны с венесуэльским коллегой Иваном Хилем. Максим Рыженков выразил поддержку Каракасу.
В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы проинформировал белорусскую сторону о текущем положении в республике. МИД нашей страны назвал вооруженное вмешательство в дела суверенного государства Венесуэла прямой угрозой международному миру и безопасности.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира.
Республика Беларусь подчеркивает: право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым. Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы.
Дипломатическая миссия Беларуси в Каракасе работает в штатном режиме. Информация об экстремальных происшествиях с белорусскими гражданами не поступала. Согласно данным местных СМИ, сейчас ситуация в Каракасе стабилизировалась.
Напомним, утром Штаты за полчаса атаковали 8 стратегических объектов в столице страны и ее пригороде. Президент США подтвердил причастность Вашингтона к ударам по Венесуэле. Об этом Дональд Трамп написал в своих соцсетях.
Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его жена задержаны и вывезены из страны.
По информации СМИ, международный аэропорт Каракаса предварительно находится под контролем американских сил. Воздушное пространство над страной закрыто. Однако информации о продолжении военной операции от Вашингтона не поступало.