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МИД: Беларусь рассматривает агрессию против Венесуэлы как прямую угрозу международному миру и безопасности

03 января 2026 13:35
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Александр Лукашенко осудил акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, комментируя сообщения о захвате американскими военными Николаса Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: Беларусь рассматривает агрессию против Венесуэлы как прямую угрозу международному миру и безопасности-2

Также по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел нашей страны с венесуэльским коллегой Иваном Хилем. Максим Рыженков выразил поддержку Каракасу. 

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы проинформировал белорусскую сторону о текущем положении в республике. МИД нашей страны назвал вооруженное вмешательство в дела суверенного государства Венесуэла прямой угрозой международному миру и безопасности.

МИД: Беларусь рассматривает агрессию против Венесуэлы как прямую угрозу международному миру и безопасности-4

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира.

Республика Беларусь подчеркивает: право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым. Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы.

Дипломатическая миссия Беларуси в Каракасе работает в штатном режиме. Информация об экстремальных происшествиях с белорусскими гражданами не поступала. Согласно данным местных СМИ, сейчас ситуация в Каракасе стабилизировалась.

МИД: Беларусь рассматривает агрессию против Венесуэлы как прямую угрозу международному миру и безопасности-6

Напомним, утром Штаты за полчаса атаковали 8 стратегических объектов в столице страны и ее пригороде. Президент США подтвердил причастность Вашингтона к ударам по Венесуэле. Об этом Дональд Трамп написал в своих соцсетях.

Трамп заявил, что президент Венесуэлы и его жена задержаны и вывезены из страны.

По информации СМИ, международный аэропорт Каракаса предварительно находится под контролем американских сил. Воздушное пространство над страной закрыто. Однако информации о продолжении военной операции от Вашингтона не поступало.

# МИД Республики Беларусь # Руслан Варанков # Международная политика

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