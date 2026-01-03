МИД: Беларусь рассматривает агрессию против Венесуэлы как прямую угрозу международному миру и безопасности

Александр Лукашенко осудил акт американской агрессии против Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, комментируя сообщения о захвате американскими военными Николаса Мадуро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы проинформировал белорусскую сторону о текущем положении в республике. МИД нашей страны назвал вооруженное вмешательство в дела суверенного государства Венесуэла прямой угрозой международному миру и безопасности.

Также по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел нашей страны с венесуэльским коллегой Иваном Хилем. Максим Рыженков выразил поддержку Каракасу.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Белорусская сторона заявляет о своей непоколебимой поддержке законного правительства Венесуэлы и присоединяется к призыву о срочном созыве Совета Безопасности ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание мира.

Республика Беларусь подчеркивает: право венесуэльского народа самостоятельно определять свою судьбу является незыблемым. Никакие формы внешнего вмешательства, особенно силового, не могут быть оправданы.

Дипломатическая миссия Беларуси в Каракасе работает в штатном режиме. Информация об экстремальных происшествиях с белорусскими гражданами не поступала. Согласно данным местных СМИ, сейчас ситуация в Каракасе стабилизировалась.