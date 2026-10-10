Мощный ураган «Исайас» бушует на побережье Мексиканского залива в США.
Сообщений о пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства ЧП.
Вашингтон жестко берет под контроль сферу нейросетей, переводя технологическую конкуренцию в плоскость национальной безопасности.
Дональд Трамп и главы крупнейших технологических компаний подписали соглашение о надзоре за развитием искусственного интеллекта. Документ, опубликованный в Truth Social, фиксирует сразу четыре уровня контроля, и это не просто декларации: корпорации берут на себя вполне конкретные обязательства.
После завершения операции ответственность за обеспечение безопасности в регионе переходит к Вооруженным силам Ирака.
В файлах содержались подробные сведения о должностях, которые занимали как военнослужащие, так и гражданский персонал. Киберпреступники уже заявили, что намерены обнародовать абсолютно всю личную информацию, оказавшуюся в их руках.
Средняя цена на дизель в США на этой неделе достигла нового рекорда – 6 долларов 29 центов за галлон.
Согласно официальному докладу Бюджетного управления Конгресса, к 2056 году прирост населения страны полностью остановится.
В знак памяти о жертвах теракта в небо над Нью-Йорком поднялись около 3 тысяч светящихся дронов. Они выстроились, создав в воздухе очертания разрушенных башен.
Эксперты отмечают, что недоверие растет второй год подряд и превысило уровень конца первого срока Дональда Трампа.
Накануне годовщины, башни воссоздали световым шоу из дронов, но, по опросам, пятая часть американцев винит в терактах Белый дом.
Жителям и спасателям постоянно говорили, что атмосфера абсолютно безопасна. Однако секретные отчеты доказали, что чиновники знали о смертельной опасности. В воздухе фиксировали гигантские концентрации асбеста и токсичного бензола.
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