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Новости по тегу #Новости США

Непогода в США: около 700 тысяч человек остались без электричества из-за урагана
10 октября 2026 14:30

Непогода в США: около 700 тысяч человек остались без электричества из-за урагана

В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета
07 октября 2026 08:39

В аэропорту Лос-Анджелеса столкнулись два самолета

Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта в США
05 октября 2026 06:45

Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта в США

Техногиганты США подписали с Дональдом Трампом соглашение о контроле над ИИ
30 сентября 2026 13:49

Техногиганты США подписали с Дональдом Трампом соглашение о контроле над ИИ

США завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке и покинули базу в Эрбиле
30 сентября 2026 12:53

США завершили операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке и покинули базу в Эрбиле

Хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона
29 сентября 2026 08:28

Хакеры похитили данные более 3 млн сотрудников Пентагона

Цены на топливо бьют рекорды! Как собрать урожай – актуальный вопрос фермеров США
18 сентября 2026 17:26

Цены на топливо бьют рекорды! Как собрать урожай – актуальный вопрос фермеров США

Рождаемость в США сократилась почти на четверть за последние 20 лет
18 сентября 2026 07:53

Рождаемость в США сократилась почти на четверть за последние 20 лет

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года
11 сентября 2026 10:07

В США почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Большинство жителей США не доверяет информации, предоставляемой правительством страны
11 сентября 2026 09:46

Большинство жителей США не доверяет информации, предоставляемой правительством страны

25 лет назад два лайнера врезались в башни-близнецы в США
11 сентября 2026 09:26

25 лет назад два лайнера врезались в башни-близнецы в США

В США скрывали данные о качестве воздуха после терактов 11 сентября
09 сентября 2026 14:09

В США скрывали данные о качестве воздуха после терактов 11 сентября