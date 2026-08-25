Всему виной – рост цен на топливо, который произошел на фоне военной операции США против Ирана и ситуации в Ормузском проливе.
В секретную опергруппу по Кубе, созданню ЦРУ, вошли специалисты по анализу разведданных и проведению киберопераций.
Решение оформлено тремя прокламациями по старому тарифному закону, который ранее никогда не применялся.
В ответ, ЕС создал фонд в 150 миллиардов евро – исключительно для закупки вооружений европейского производства.
По его словам, лидер Штатов Дональд Трамп и премьер Венгрии Виктор Орбан внесли значительный вклад в этот процесс, используя дипломатию и диалог с обеими сторонами.
Рост цен ударил по американцам: по данным опроса, 55 % респондентов отметили влияние на семейный бюджет, а каждый пятый заявил о серьезном ухудшении финансового положения.
По мнению главы Белого дома, это произойдет через две или три недели. При этом США не обязательно заключать сделку с Ираном.
Около трех тысяч акций охватили все 50 штатов. Крупнейшие из них прошли в Нью-Йорке, Далласе, Филадельфии и Вашингтоне.
Он подчеркнул, что власти США ожидают скорого урегулирования напряженности и прогнозируют нормализацию цен после возобновления поставок.
«Первая причина, с моей точки зрения, вот этого глобального хаоса, даже не в Трампе, а в состоянии американской экономики, которая сегодня является доминантой в мире»,
Глава Америки заявил, что все «идет очень хорошо».
Соответствующая лицензия была выдана Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).
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