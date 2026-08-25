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Новости по тегу #политика США

Потери американских фермеров в 2027 году могут превысить 30 млрд долларов
25 августа 2026 14:02

Потери американских фермеров в 2027 году могут превысить 30 млрд долларов

ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе
06 августа 2026 13:51

ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе

В США объявили о введении дополнительных 50-процентных пошлин на ряд канадских товаров
28 июля 2026 07:06

В США объявили о введении дополнительных 50-процентных пошлин на ряд канадских товаров

Вашингтон намерен выдать Польше кредит в 4 млрд долларов на закупку американского оружия
15 июня 2026 06:37

Вашингтон намерен выдать Польше кредит в 4 млрд долларов на закупку американского оружия

Вэнс: США продолжат участвовать в урегулировании украинского конфликта
07 апреля 2026 12:20

Вэнс: США продолжат участвовать в урегулировании украинского конфликта

В США цены на топливо достигли четырехлетнего максимума
02 апреля 2026 06:42

В США цены на топливо достигли четырехлетнего максимума

Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном
01 апреля 2026 08:24

Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном

Миллионы американцев вышли на демонстрации против политики Трампа и войны с Ираном
29 марта 2026 07:50

Миллионы американцев вышли на демонстрации против политики Трампа и войны с Ираном

В Белом доме заявили, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив
17 марта 2026 15:14

В Белом доме заявили, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив

Победоносной войны у Америки не получилось – Гриц
15 марта 2026 19:23

Победоносной войны у Америки не получилось – Гриц

«Идет очень хорошо». Трамп заявил, что операция против Ирана опережает график
13 марта 2026 14:56

«Идет очень хорошо». Трамп заявил, что операция против Ирана опережает график

США сняли санкции с продажи нефти из РФ, загруженной до 12 марта
13 марта 2026 08:31

США сняли санкции с продажи нефти из РФ, загруженной до 12 марта