Заседание Совбеза ООН по Венесуэле состоится 5 января

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле пройдет 5 января в 18:00 по Москве. Об этом заявил новый постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

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«Заседание назначено сомалийцами на 10 утра по Нью-Йорку», – написал он в Telegram-канале.

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Фото: pinterest