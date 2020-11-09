В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации

Новости США. Кандидат в президенты США от Демократической партии начал подготовку к передаче власти своей администрации. Джо Байден вместе с Камалой Харрис, которая должна занять пост вице-президента, уже формируют специальную группу сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден одержал победу на выборах. У него 290 голосов, у Дональда Трампа – 214. При этом действующий глава государства свое поражение не признаёт.

Сторонники Трампа недовольны подсчётом голосов и утверждают, что были фальсификации. В частности, речь идёт о тысячах бюллетеней, которые были отправлены по почте и пришли в избиркомы уже после дня выборов.