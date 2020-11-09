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В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации

09 ноября 2020 18:09
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Новости США. Кандидат в президенты США от Демократической партии начал подготовку к передаче власти своей администрации. Джо Байден вместе с Камалой Харрис, которая должна занять пост вице-президента, уже формируют специальную группу сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации-1

Напомним, согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден одержал победу на выборах. У него 290 голосов, у Дональда Трампа – 214. При этом действующий глава государства свое поражение не признаёт.

В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации-4

Сторонники Трампа недовольны подсчётом голосов и утверждают, что были фальсификации. В частности, речь идёт о тысячах бюллетеней, которые были отправлены по почте и пришли в избиркомы уже после дня выборов.

В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации-7

В ряде американских городов в эти дни проходят протесты. В Джорджии, Аризоне, Мичигане, Южной Каролине и штате Нью-Йорк люди выходят на улицы с призывами не считать президентские выборы завершенными и выражают уверенность в победе республиканца.

В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации-10

В Мичигане сторонники Трампа и Байдена устроили потасовку прямо на улице. А в Портленде протестующие разбили окна и нарисовали граффити на здании, где находится офис Демократической партии. Несколько человек были арестованы.

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# Выборы в США # Джо Байден # Камала Харрис # Дональд Трамп # Фотофакт

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