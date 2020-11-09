Прямой эфир

Япония официально объявила наследника престола. И вот кто им стал

09 ноября 2020 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В Японии официально объявили наследника престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Япония официально объявила наследника престола. И вот кто им стал-1

Им стал 54-летний принц Акисино, брат нынешнего императора. Нарухито взошел на трон в 2019 году после отречения от престола его отца из-за преклонного возраста. Поскольку по закону трон могут наследовать только мужчины, единственный потомок Нарухито – 18-летняя принцесса Айко – не имеет на него прав.

Япония официально объявила наследника престола. И вот кто им стал-4

Акисино был одним из трех потенциальных наследников. Также на трон претендовали его 14-летний сын и 84-летний принц Хитачи, дядя действующего правителя. Торжественную церемонию назначения преемника императора должны были провести еще в апреле, но из-за пандемии она была отложена.

# Королевская семья # Нарухито # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Ливане упал метеорит. Небесное тело сняли очевидцы
09 ноября 2020 11:33

В Ливане упал метеорит. Небесное тело сняли очевидцы

Акция протеста в Грузии завершилась погромами и разгонами демонстрантов. Пострадали 27 человек
09 ноября 2020 11:23

Акция протеста в Грузии завершилась погромами и разгонами демонстрантов. Пострадали 27 человек

ЧП на военном аэродроме в России. Солдат-срочник открыл стрельбу по военнослужащим, есть погибшие
09 ноября 2020 11:03

ЧП на военном аэродроме в России. Солдат-срочник открыл стрельбу по военнослужащим, есть погибшие