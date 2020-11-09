Япония официально объявила наследника престола. И вот кто им стал

Новости Японии. В Японии официально объявили наследника престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японии официально объявили наследника престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им стал 54-летний принц Акисино, брат нынешнего императора. Нарухито взошел на трон в 2019 году после отречения от престола его отца из-за преклонного возраста. Поскольку по закону трон могут наследовать только мужчины, единственный потомок Нарухито – 18-летняя принцесса Айко – не имеет на него прав.
Акисино был одним из трех потенциальных наследников. Также на трон претендовали его 14-летний сын и 84-летний принц Хитачи, дядя действующего правителя. Торжественную церемонию назначения преемника императора должны были провести еще в апреле, но из-за пандемии она была отложена.