Штаб Байдена просит признать его избранным президентом США. Кандидат от демократов набрал 290 голосов выборщиков

Новости США. Штаб Джозефа Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США в надзорное управление в американской администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, кандидат от демократов набрал 290 голосов выборщиков при необходимых 270, и его представители рассчитывают, что ведомство признает Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом. Если это произойдет, будут выделены средства на формирование новой администрации. К слову, демократ уже заявил, что собирается подписать серию указов сразу после вступления в должность главы государства.