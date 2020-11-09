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Штаб Байдена просит признать его избранным президентом США. Кандидат от демократов набрал 290 голосов выборщиков

09 ноября 2020 08:57
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Новости США. Штаб Джозефа Байдена направил запрос о признании его избранным президентом США в надзорное управление в американской администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаб Байдена просит признать его избранным президентом США. Кандидат от демократов набрал 290 голосов выборщиков-1

По предварительным данным, кандидат от демократов набрал 290 голосов выборщиков при необходимых 270, и его представители рассчитывают, что ведомство признает Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом. Если это произойдет, будут выделены средства на формирование новой администрации. К слову, демократ уже заявил, что собирается подписать серию указов сразу после вступления в должность главы государства.

Штаб Байдена просит признать его избранным президентом США. Кандидат от демократов набрал 290 голосов выборщиков-4

Однако Дональд Трамп с результатами голосования не согласен. Он не признает поражения, заявляя, что подсчет голосов еще не завершился. Кроме того, действующий глава Белого дома намерен обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения.

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# Выборы в США # Дональд Трамп # Джозеф Байден # Камала Харрис # Фотофакт

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