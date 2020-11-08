Обратить вспять пандемию и вернуть Америке уважение в мире. Что обещает Байден после победы на выборах?

Новости США. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, согласно оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У него 290 голосов, а у нынешнего главы государства Дональда Трампа – 214. Во время своего выступления перед народом в прямом эфире Байден поблагодарил за поддержку и заявил, что первым делом обратит вспять пандемию коронавируса и вернет Америке уважение в мире.

Кроме того, Байден планирует отменить некоторые инициативы, ранее выдвинутые Дональдом Трампом. Демократ намерен снова присоединиться к Парижскому соглашению по климату и отменить выход США из ВОЗ. Кроме того, он может снять запрет на въезд на американскую территорию для граждан ряда мусульманских стран и восстановить программу, которая позволяет оставаться в стране людям, незаконно привезенным в детском возрасте.

Тем временем 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что будет бороться до последнего. Его предвыборный штаб уже подал иск в суд из-за нарушений при подсчете голосов в Аризоне. В команде республиканцев говорят: там были вбросы бюллетеней и подсчеты проводились неверно. Сторонники Трампа уверены: голоса нужно пересчитать. Более 300 тысяч американцев проголосовали по почте. После обработки таких писем в ключевых штатах отстающий Джо стремительно догнал Дональда.

Игорь Позняк, СТВ:

Зачастую подсчет голосов на выборах в США больше напоминает издевательство над демократией. Так, в сети появилось видео, где сотрудник избиркома в штате Пенсильвания собственноручно заполняет бюллетени, потому что там было вписано имя не того кандидата. Еще один сотрудник, но уже в штате Джорджия, скомкал один из бюллетеней и выбросил. Видео набрало около 5 миллионов просмотров – пользователи требуют разобраться в нарушении.