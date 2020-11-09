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Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации

09 ноября 2020 13:54
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Пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации-1

К 9 ноября число заразившихся COVID-19 по всему миру приблизилось к 51 миллиону человек. Вирусом охвачены 216 стран. Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что пандемия негативно влияет на борьбу с другими серьезными заболеваниями и предупредил: нынешний кризис не будет последним. Чтобы достичь успеха, государства должны объединиться. Коснувшись вопроса разработки вакцины, глава организации высказал мнение, что она должна рассматриваться как глобальное общественное благо.

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации-4

Тедрос Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:
COVAX поддерживает разработку девяти вакцин при участии 186 стран и экономик. Мир сплотился, как никогда раньше, чтобы эти спасательные инструменты разрабатывались, производились и справедливо распределялись как глобальные общественные блага, а не как частные товары, которые становятся очередной причиной того, что некоторые государства остаются позади.

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации-7

Тем временем страны одна за другой продолжают усиливать ограничения в попытке остановить вирус. Первое место по числу зараженных в мире занимают США, за ними следуют Индия и Бразилия. В Европе ежедневно обновляются антирекорды по количеству инфицированных и умерших. Во Франции, Великобритании, Испании, Италии, Германии, Бельгии уже действуют строгие ограничения, однако остановить рост заболеваемости пока не удается.

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации-10

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# Коронавирус # Тедрос Гебрейесус # Фотофакт

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