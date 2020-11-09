Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации

Пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 9 ноября число заразившихся COVID-19 по всему миру приблизилось к 51 миллиону человек. Вирусом охвачены 216 стран. Тедрос Гебрейесус подчеркнул, что пандемия негативно влияет на борьбу с другими серьезными заболеваниями и предупредил: нынешний кризис не будет последним. Чтобы достичь успеха, государства должны объединиться. Коснувшись вопроса разработки вакцины, глава организации высказал мнение, что она должна рассматриваться как глобальное общественное благо.

Тедрос Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

COVAX поддерживает разработку девяти вакцин при участии 186 стран и экономик. Мир сплотился, как никогда раньше, чтобы эти спасательные инструменты разрабатывались, производились и справедливо распределялись как глобальные общественные блага, а не как частные товары, которые становятся очередной причиной того, что некоторые государства остаются позади.