В Ливане упал метеорит. Небесное тело сняли очевидцы

Новости Ливана. На севере Ливана упал метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полет небесного тела на камеру сняли очевидцы неподалеку от населенного пункта Аль-Талиль в провинции Аккар.

На кадрах виден крупный огненный шар, который постепенно угасает, приближаясь к земле. Он приземлился на равнинной местности, где располагались сельскохозяйственные поля. После этого на плантациях вспыхнул пожар.