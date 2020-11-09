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В Ливане упал метеорит. Небесное тело сняли очевидцы

09 ноября 2020 11:33
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Новости Ливана. На севере Ливана упал метеорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полет небесного тела на камеру сняли очевидцы неподалеку от населенного пункта Аль-Талиль в провинции Аккар.

В Ливане упал метеорит. Небесное тело сняли очевидцы-1

На кадрах виден крупный огненный шар, который постепенно угасает, приближаясь к земле. Он приземлился на равнинной местности, где располагались сельскохозяйственные поля. После этого на плантациях вспыхнул пожар.

В Ливане упал метеорит. Небесное тело сняли очевидцы-4

По мнению астрофизиков, событие может быть связано с метеорным потоком Леониды. Он характерен метеорами, влетающими в атмосферу Земли на скорости 71 километр в секунду.

# Космос # Фотофакт

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