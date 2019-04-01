Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»

Новости Украины. Борьбу за пост президента Украины продолжат Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Для Юлии Тимошенко, которая накануне голосования также считалась реальным претендентом на пост президента, сегодняшний день принес очередное разочарование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом общее впечатление о выборах – это самая позитивная электоральная кампания в Украине за долгие годы. Подробнее из Киева наш специальный корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

На экранах пресс-центра Центральной избирательной комиссии Украины самые оперативные данные о подсчете голосов. Украинцы высказались довольно однозначно. Во втором туре президентских выборов они хотят видеть Владимира Зеленского (его поддержали более 30 % избирателей) и Петра Порошенко, у которого 16 % голосов. Цифры еще будут меняться, но главный результат уже останется неизменным.

В ожидании результатов голосования Владимир Зеленский играл в штабе в пинг-понг с журналистами. Но его победа сегодня вовсе не на теннисном столе.

Владимир Зеленский:

Хочу поблагодарить наших всех украинцев, которые сегодня голосовали не по приколу.

Более сдержанные эмоции были в штабе действующего президента. Но удовлетворение результатом и здесь никто не скрывал.

Петр Порошенко:

Мы прошли тест на нашу европейскость. И это означает, что все, что мы делаем в европейском направлении, очень правильно. Это отвечает европейской политической культуре, цивилизационным стандартам.

Согласна с коллегами и глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина. Накануне она приняла участие в наблюдении за ходом избирательного процесса в Черниговской области. Лидия Ермошина прокомментировала организацию избирательной кампании в Украине Явка на выборах президента Украины составила 63,5 %. Это хорошо, но есть к чему стремиться: за рубежом сегодня находятся до 7 миллионов украинцев, проголосовали же за пределами страны всего 55 тысяч человек.

Здзислав Витковский, международный наблюдатель (Польша):

В Польше сейчас 1,5 миллиона украинцев, и у большинства из них не было возможности проголосовать. Думаю, эту проблему нужно решить до второго тура президентских выборов.

До второго тура голосования времени остается всего ничего – каких-то 20 дней. И политологи уже делают свои прогнозы.