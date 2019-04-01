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Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»

01 апреля 2019 18:17
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Новости Украины. Борьбу за пост президента Украины продолжат Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Для Юлии Тимошенко, которая накануне голосования также считалась реальным претендентом на пост президента, сегодняшний день принес очередное разочарование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом общее впечатление о выборах – это самая позитивная электоральная кампания в Украине за долгие годы. Подробнее из Киева наш специальный корреспондент Александр Добриян.

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-1

Александр Добриян, СТВ:
На экранах пресс-центра Центральной избирательной комиссии Украины самые оперативные данные о подсчете голосов. Украинцы высказались довольно однозначно. Во втором туре президентских выборов они хотят видеть Владимира Зеленского (его поддержали более 30 % избирателей) и Петра Порошенко, у которого 16 % голосов. Цифры еще будут меняться, но главный результат уже останется неизменным.

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-3

В ожидании результатов голосования Владимир Зеленский играл в штабе в пинг-понг с журналистами. Но его победа сегодня вовсе не на теннисном столе.

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-5

Владимир Зеленский:
Хочу поблагодарить наших всех украинцев, которые сегодня голосовали не по приколу.

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-7

Более сдержанные эмоции были в штабе действующего президента. Но удовлетворение результатом и здесь никто не скрывал.

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-9

Петр Порошенко:
Мы прошли тест на нашу европейскость. И это означает, что все, что мы делаем в европейском направлении, очень правильно. Это отвечает европейской политической культуре, цивилизационным стандартам.

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-11

Общий позитив поддержали и в Центральной избирательной комиссии. Ее глава Татьяна Слипачук призналась, что на такие спокойные выборы даже не рассчитывали.

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Вселяют надежду и отчеты международных наблюдателей. В легитимности состоявшегося плебисцита никаких сомнений.

Глава миссии международных наблюдателей «CANADEM»: Я уверен, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-13

Согласна с коллегами и глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина. Накануне она приняла участие в наблюдении за ходом избирательного процесса в Черниговской области.

Лидия Ермошина прокомментировала организацию избирательной кампании в Украине 

Явка на выборах президента Украины составила 63,5 %. Это хорошо, но есть к чему стремиться: за рубежом сегодня находятся до 7 миллионов украинцев, проголосовали же за пределами страны всего 55 тысяч человек.

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-15

Здзислав Витковский, международный наблюдатель (Польша):
В Польше сейчас 1,5 миллиона украинцев, и у большинства из них не было возможности проголосовать. Думаю, эту проблему нужно решить до второго тура президентских выборов.

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-17

До второго тура голосования времени остается всего ничего – каких-то 20 дней. И политологи уже делают свои прогнозы.

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-19

Владимир Фесенко, политолог (Украина):
Во втором туре многие украинские избиратели, даже большинство, голосуют не «за», а «против». Такая специфика. Это может сыграть в пользу Зеленского, потому что у Порошенко самый высокий антирейтинг – около 50 %. С другой стороны, русскоязычные избиратели могут прийти проголосовать именно за Зеленского, потому что он свой для них, а Порошенко чужой.

Ну и еще такой фактор: в силу разных причин, в первую очередь социально-экономических, второй тур может стать референдумом против Порошенко. Особенно если оппозиция призовет голосовать против действующего президента.

Украинский политолог Владимир Фесенко: «Второй тур может стать референдумом против Порошенко»-21

К слову, накануне первого тура к социологам и их рейтингам в Украине было высказано много недоверия. Но по факту голосования цифры подтвердились на 90 %, так что прогнозы все-таки иногда сбываются.

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# Выборы в Украине # Александр Добриян # Владимир Зеленский # Петр Порошенко

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