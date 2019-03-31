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Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»

31 марта 2019 17:13
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Новости Украины. Петр Порошенко пришел на избирательный участок по традиции со своей семьей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»-1

Из трех лидеров президенсткой гонки сегодня он голосует последним. В руках «гаранта» самый длинный в истории Украины избирательный бюллетень. Столько соперников не было ни у кого из его предшественников.

Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»-4

39 кандидатов – настоящая дыра в избирательном бюджете.

Выборы в Украине: каких перемен ждут украинцы? Репортаж СТВ из Киева

Такое пестрое разнообразие обошлось украинцам почти в 450 миллионов гривен, вдвое больше запланированного.

Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»-7

Александр Добриян, СТВ:
Если разложить плакаты с предвыборными программами всех 39 кандидатов по прямой, получится дистанция почти в 40 метров. Просто чтобы прочитать всю эту информацию, уйдет несколько часов.

Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»-10

Реально шансы получить голоса избирателей имеют порядка 10 кандидатов.

«Я давно у неё в партии. Уже много лет». Кто поддерживает на выборах президента Украины Юлию Тимошенко?

Но пойди найди их в списке.

Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»-13

Михаил Лоленко, житель Киева:
Полчаса искал и искал, наконец, нашел.

Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»-16

Рекордное число кандидатов – лишь одна из уловок политтехнологов. Вообще нынешнюю кампанию уже окрестили как одну из самых грязных. Тонны компромата, вылитые друг на друга кандидатами, еще долго будут будоражить общественное мнение.

Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»-19

Один из главных скандалов: разворовывание оборонного бюджета воюющей Украины. На волне недовольства «побратимы» из «нацкорпуса» колесили по всей стране, преследуя предвыборные митинги Петра Порошенко. Их агрессивные требования наказать коррупционеров регулярно попадали в выпуски новостей.

Ждали «побратимов» 31 марта и на участке для голосования. Но обошлось без эксцессов.

Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»-22

Александр Матяш, пенсионер:
Я лично считаю, что лучше, чтобы у власти остался действующий президент. Для Украины он уже сделал столько, сколько никто другой. У него большие заслуги, он мощная политическая фигура, пользующаяся уважением за рубежом. Хотелось бы, чтобы он продолжал тот же курс на сближение с ЕС и НАТО.

Выборы в Украине: каких перемен ждут украинцы? Репортаж СТВ из Киева

# Выборы в Украине # общество # Петр Порошенко # Фотофакт

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