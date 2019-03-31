Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»

Новости Украины. Петр Порошенко пришел на избирательный участок по традиции со своей семьей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из трех лидеров президенсткой гонки сегодня он голосует последним. В руках «гаранта» самый длинный в истории Украины избирательный бюллетень. Столько соперников не было ни у кого из его предшественников.

39 кандидатов – настоящая дыра в избирательном бюджете. Выборы в Украине: каких перемен ждут украинцы? Репортаж СТВ из Киева Такое пестрое разнообразие обошлось украинцам почти в 450 миллионов гривен, вдвое больше запланированного.

Александр Добриян, СТВ:

Если разложить плакаты с предвыборными программами всех 39 кандидатов по прямой, получится дистанция почти в 40 метров. Просто чтобы прочитать всю эту информацию, уйдет несколько часов.

Реально шансы получить голоса избирателей имеют порядка 10 кандидатов. «Я давно у неё в партии. Уже много лет». Кто поддерживает на выборах президента Украины Юлию Тимошенко? Но пойди найди их в списке.

Михаил Лоленко, житель Киева:

Полчаса искал и искал, наконец, нашел.

Рекордное число кандидатов – лишь одна из уловок политтехнологов. Вообще нынешнюю кампанию уже окрестили как одну из самых грязных. Тонны компромата, вылитые друг на друга кандидатами, еще долго будут будоражить общественное мнение.

Один из главных скандалов: разворовывание оборонного бюджета воюющей Украины. На волне недовольства «побратимы» из «нацкорпуса» колесили по всей стране, преследуя предвыборные митинги Петра Порошенко. Их агрессивные требования наказать коррупционеров регулярно попадали в выпуски новостей. Ждали «побратимов» 31 марта и на участке для голосования. Но обошлось без эксцессов.