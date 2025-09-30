Инклюзивный фестиваль Союзного государства прошёл в Могилёве – пообщались с организатором и победителем

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – один из организаторов фестиваля, заведующий отделом любительского творчества, культурно-досуговой деятельности Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной деятельности Анита Щербич. А также один из победителей, аккомпаниатор унитарного предприятия «Элект» Белорусского товарищества инвалидов по зрению города Витебска Сергей Колодкин.

На прошлой неделе в Могилеве проходил фестиваль, который не оставил равнодушным ни одного из его зрителей. Инклюзивный фестиваль Союзного государства «Вместе мы сможем больше».

Анита Щербич, заведующий отделом любительского творчества, культурно-досуговой деятельности Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы:

Фестиваль начал свою деятельность с 2003 года и проходил один раз в два года. Зародился он в Российской Федерации, в Смоленской области. С 2017 года он уже пришел в Могилевскую область и обосновался. И по сей день уже четвертый раз он проходит именно в Могилеве. С 2025 года фестиваль планируют проводить ежегодно.

Количество участников – 300 человек со всех областей Республики Беларусь и Минска, а также семь регионов Российской Федерации. В этом году впервые приняла участие Калининградская область.

Юрий Царев, ведущий:

Сергей, вы получили диплом первой степени в категории «Эстрадное пение». А как давно вы занимаетесь пением?