Инклюзивный фестиваль Союзного государства прошёл в Могилёве – пообщались с организатором и победителем
На прошлой неделе в Могилеве проходил фестиваль, который не оставил равнодушным ни одного из его зрителей. Инклюзивный фестиваль Союзного государства «Вместе мы сможем больше».
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – один из организаторов фестиваля, заведующий отделом любительского творчества, культурно-досуговой деятельности Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной деятельности Анита Щербич. А также один из победителей, аккомпаниатор унитарного предприятия «Элект» Белорусского товарищества инвалидов по зрению города Витебска Сергей Колодкин.
Анита Щербич, заведующий отделом любительского творчества, культурно-досуговой деятельности Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы:
Фестиваль начал свою деятельность с 2003 года и проходил один раз в два года. Зародился он в Российской Федерации, в Смоленской области. С 2017 года он уже пришел в Могилевскую область и обосновался. И по сей день уже четвертый раз он проходит именно в Могилеве. С 2025 года фестиваль планируют проводить ежегодно.
Количество участников – 300 человек со всех областей Республики Беларусь и Минска, а также семь регионов Российской Федерации. В этом году впервые приняла участие Калининградская область.
Юрий Царев, ведущий:
Сергей, вы получили диплом первой степени в категории «Эстрадное пение». А как давно вы занимаетесь пением?
Сергей Колодкин, аккомпаниатор унитарного предприятия «Элект» ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»:
Пением я занимаюсь почти с самого детства. В музыкальную школу пошел где-то с 10 лет, по классу баяна окончил. Более серьезно стал заниматься вокалом, когда окончил Витебское государственное училище искусств.
Больше всего люблю нашу белорусскую музыку. Еще с юных лет равнялся на наш белорусский ансамбль «Песняры». Много было иностранной музыки, но я равнялся на них, потому что я мог их спеть, повторить мог. Даже сейчас многие говорят, что у меня очень схожая манера пения с манерой пения ансамбля «Песняры».
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