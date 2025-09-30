В Минске прошло торжественное мероприятие по случаю 76-й годовщины образования КНР

Экономика, наука, культура и здоровье нации. Вне зависимости от изменений на международной арене партнерство Беларуси и Китая сегодня – всепогодное и всестороннее. А предстоящая знаменательная дата – 76 лет со дня образования КНР – это не только повод подвести итоги, но и возможность оценить мощный импульс, который получили отношения наших стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доверие, сотрудничество и взаимопонимание между народами только укрепляются. Беларусь и Китай – уникальный пример государств, у которых в диалоге нет «подводных камней»: геополитического соперничества, конкуренции в торговле и споров за рынки сбыта. Вместо конфликтов мы движемся по пути совместных проектов, кооперации и взаимовыгодного обогащения научными, техническими и образовательными компетенциями.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Я думаю, что для развития страны самое главное – это правильный путь. Именно в течение 76 лет мы выбрали для нас правильный путь. И у нас самое хорошее ядро руководства – это Компартия Китая. И у нас самый хороший менталитет, что народ всегда прежде всего. Именно эти менталитеты, эти курсы как раз и у Беларуси мы видим. Поэтому я уверен, что под руководством господина Президента Александра Лукашенко белорусы тоже добьются больших успехов в своем развитии.

От совместных медицинских центров и научных лабораторий до масштабных инвестиционных проектов. Два трудолюбивых и миролюбивых народа объединяют не только общие экономические интересы, но и одни взгляды на историю, суверенитет и многополярный мир.