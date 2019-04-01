Лидия Ермошина прокомментировала организацию избирательной кампании в Украине

Новости Украины. В Украине подводят итоги президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как заявили в Центризбиркоме, в стране пройдет второй тур. Борьбу за пост главы государства продолжат Владимир Зеленский и Петр Порошенко. На данный момент обработаны около трех четвертей протоколов. Первую строчку более чем с 30 процентами голосов занимает Владимир Зеленский. Вместе с ним во второй тур выборов идет действующий президент Украины Петр Порошенко: за него проголосовали 16 % избирателей.

Для Юлии Тимошенко, которая накануне выборов также считалась реальным претендентом на этот пост, выборы стали очередным разочарованием. При этом сообщается, что день голосования по выборам президента Украины и ночь после него прошли без системных нарушений.

Татьяна Слипачук, глава Центральной избирательной комиссии Украины:

Было много разных предупреждений. Градус кампании был высокий. Говорилось о многих критичных для избирательного процесса сценариев, вплоть до силовых. Поэтому важно сказать, что не только день выборов, но и ночь подсчета голосов прошли без системных нарушений, прошли так, что мы можем сказать: мы достойно закончили, в соответствии с законодательством, наш важный первый этап.

Есть и первая реакция международных наблюдателей. В отчетах говорится о том, что голосование на президентских выборах и работа абсолютного большинства избирательных комиссий прошли с соблюдением законодательства и в бесконфликтной атмосфере. В наблюдении за выборами приняла участие и белорусская делегация.

Лидия Ермошина, глава Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Можно поздравить моих коллег с безукоризненной организацией избирательного процесса. Хотя кампания была насыщенная. Огромное количество кандидатов. Это был очень серьёзный вызов для всей избирательной системы, но она справилась, и я думаю, что никаких сомнений в полученных результатах нет и не может быть.