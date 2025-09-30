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Здание школы-интерната обрушилось в Индонезии – есть жертвы

30 сентября 2025 08:37
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Один человек погиб, десятки остаются под завалами рухнувшей школы-интерната в Индонезии. Около сотни учеников удалось спасти. Они получили ранения и были доставлены в больницу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание школы-интерната обрушилось в Индонезии – есть жертвы-2

Обрушение произошло из-за строительства дополнительных этажей. Фундамент здания, предположительно, не выдержал вес конструкции. В итоге под завалами оказались дети, которые в тот момент молились. Сообщается, что количество жертв может возрасти по мере проведения поисково-спасательной операции. Специалисты работают вручную, чтобы не травмировать детей, оказавшихся в бетонной ловушке.

# ЧП # Обрушение дома

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