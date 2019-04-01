«Оцениваю наилучшим образом»: что украинцы говорят о проведении президентских выборов

Новости Беларуси. В Украине подводят итоги президентских выборов. Свою оценку кампании дала глава ЦИК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам Лидии Ермошиной, первый тур с рекордным числом кандидатов стал «серьезным вызовом для всей избирательной системы Украины», с которым соседи справились на «отлично». Как оценивают выборы сами украинцы, узнал корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

1 апреля, как сказал один из кандидатов в президенты Украины, отличный день для победы комика. Но хорошее настроение сегодня не только у сторонников Владимира Зеленского. Украинцы не скрывают гордости и радости за проделанную накануне работу. Предлагаю послушать, что думают люди.

Естественно, чувствуется гордость за то, что в настоящее время страна окрепла. Каждый человек – по отношению, например, к 2014 году – мог спокойно прийти и проголосовать.

Я оцениваю за последние все выборы эти наилучшим образом. И по поводу порядка, и организованности, и единогласия в моей семье, среди моих родственников.

Явка в 63,5 % – не рекорд, но лучше, чем пять лет назад. Минимум серьезных нарушений, и ничего, что могло бы поставить под сомнение легитимность свободных выборов.

Ллойд Аксуорти, глава миссии международных наблюдателей «CANADEM» (Канада):

Я уверен, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами. Администрирование выборов было надлежащим. И это даст гражданам уверенность в том, что и в дальнейшем все их голоса будут надлежащим образом посчитаны и во втором туре выборов, и во время парламентских выборов.

Согласна с коллегами глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина. 31 марта она приняла участие в наблюдении за ходом избирательного процесса в Черниговской области. Лидия Ермошина прокомментировала организацию избирательной кампании в Украине