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«Оцениваю наилучшим образом»: что украинцы говорят о проведении президентских выборов

01 апреля 2019 14:12
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Новости Беларуси. В Украине подводят итоги президентских выборов. Свою оценку кампании дала глава ЦИК Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Лидии Ермошиной, первый тур с рекордным числом кандидатов стал «серьезным вызовом для всей избирательной системы Украины», с которым соседи справились на «отлично».

Как оценивают выборы сами украинцы, узнал корреспондент Александр Добриян.

«Оцениваю наилучшим образом»: что украинцы говорят о проведении президентских выборов-1

Александр Добриян, СТВ:
1 апреля, как сказал один из кандидатов в президенты Украины, отличный день для победы комика. Но хорошее настроение сегодня не только у сторонников Владимира Зеленского. Украинцы не скрывают гордости и радости за проделанную накануне работу. Предлагаю послушать, что думают люди.

«Оцениваю наилучшим образом»: что украинцы говорят о проведении президентских выборов-4

Естественно, чувствуется гордость за то, что в настоящее время страна окрепла. Каждый человек – по отношению, например, к 2014 году – мог спокойно прийти и проголосовать.

«Оцениваю наилучшим образом»: что украинцы говорят о проведении президентских выборов-7

Я оцениваю за последние все выборы эти наилучшим образом. И по поводу порядка, и организованности, и единогласия в моей семье, среди моих родственников.

«Оцениваю наилучшим образом»: что украинцы говорят о проведении президентских выборов-10

Явка в 63,5 % – не рекорд, но лучше, чем пять лет назад. Минимум серьезных нарушений, и ничего, что могло бы поставить под сомнение легитимность свободных выборов.

«Оцениваю наилучшим образом»: что украинцы говорят о проведении президентских выборов-13

Ллойд Аксуорти, глава миссии международных наблюдателей «CANADEM» (Канада): 
Я уверен, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами. Администрирование выборов было надлежащим. И это даст гражданам уверенность в том, что и в дальнейшем все их голоса будут надлежащим образом посчитаны и во втором туре выборов, и во время парламентских выборов.

«Оцениваю наилучшим образом»: что украинцы говорят о проведении президентских выборов-16

Согласна с коллегами глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина. 31 марта она приняла участие в наблюдении за ходом избирательного процесса в Черниговской области.

Лидия Ермошина прокомментировала организацию избирательной кампании в Украине

«Оцениваю наилучшим образом»: что украинцы говорят о проведении президентских выборов-19

Александр Добриян:
В Центральной избирательной комиссии Украины продолжается обработка данных. В течение дня цифры меняются незначительно. По-прежнему лидирует Владимир Зеленский, у него все те же 30 % голосов. На втором месте Петр Порошенко, за него отдали свои голоса 16 % украинцев.

«Оцениваю наилучшим образом»: что украинцы говорят о проведении президентских выборов-22

# Выборы в Украине # Александр Добриян # Ллойд Аксуорти # Фотофакт

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