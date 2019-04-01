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Вероятно, на борту находились Наталия Филева. Что известно о крушении частного самолёта в ФРГ?

01 апреля 2019 16:47
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Новости России. В Германии выясняют причины крушения частного самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятно, на борту находились Наталия Филева. Что известно о крушении частного самолёта в ФРГ?-1

31 марта воздушное судно рухнуло при заходе на посадку недалеко от Франкфурта-на-Майне. После удара о землю одномоторная машина полностью сгорела.

Вероятно, на борту находились Наталия Филева. Что известно о крушении частного самолёта в ФРГ?-4

Жертвами авиакатастрофы стали трое россиян. По предварительным данным, на борту находились Наталия Филева – одна из самых богатых женщин России, ее отец и пилот. Личности погибших пока не подтверждены.

Вероятно, на борту находились Наталия Филева. Что известно о крушении частного самолёта в ФРГ?-7

# Авиакатастрофа # Наталия Филева # Фотофакт

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