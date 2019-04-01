Вероятно, на борту находились Наталия Филева. Что известно о крушении частного самолёта в ФРГ?

Новости России. В Германии выясняют причины крушения частного самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 марта воздушное судно рухнуло при заходе на посадку недалеко от Франкфурта-на-Майне. После удара о землю одномоторная машина полностью сгорела.