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«Але, мама?» за 10 тысяч долларов. В Бресте задержали телефонного мошенника

01 апреля 2019 16:54
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Новости Беларуси. Жители Бреста столкнулись с новым видом телефонного мошенничества – так называемым «Але, мама?», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Але, мама?» за 10 тысяч долларов. В Бресте задержали телефонного мошенника-1

Это когда неизвестный, представляясь сотрудником правоохранительных органов, звонит пенсионерам, объясняет, что их дети или внуки попали в неприятную ситуацию. А для решения необходимы деньги. Ради благополучия близких пенсионеры отдавали мошеннику все свои сбережения.

«Але, мама?» за 10 тысяч долларов. В Бресте задержали телефонного мошенника-4

Василий Шупляк, начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:
В конце марта за совершение указанного преступления задержан ранее судимый гражданин Брестского района, который на очередном эпизоде получил от потерпевшей 10 тысяч долларов и был задержан сотрудниками уголовного розыска.

«Але, мама?» за 10 тысяч долларов. В Бресте задержали телефонного мошенника-7

Задержанному 39 лет, ранее он был судим за разбой. По заявлениям пенсионеров возбуждено два уголовных дела.

# Мошенничество # Василий Шупляк # Фотофакт

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