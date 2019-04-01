«Але, мама?» за 10 тысяч долларов. В Бресте задержали телефонного мошенника

Новости Беларуси. Жители Бреста столкнулись с новым видом телефонного мошенничества – так называемым «Але, мама?», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это когда неизвестный, представляясь сотрудником правоохранительных органов, звонит пенсионерам, объясняет, что их дети или внуки попали в неприятную ситуацию. А для решения необходимы деньги. Ради благополучия близких пенсионеры отдавали мошеннику все свои сбережения.

Василий Шупляк, начальник отдела Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси:

В конце марта за совершение указанного преступления задержан ранее судимый гражданин Брестского района, который на очередном эпизоде получил от потерпевшей 10 тысяч долларов и был задержан сотрудниками уголовного розыска.