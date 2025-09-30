США и Израиль согласовали план прекращения войны в Газе. Предполагаемое соглашение выдвинул Дональд Трамп. Накануне был опубликован 21 пункт условий, на которые должны пойти стороны, чтобы прекратить конфликт, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – вывести из сектора израильские силы и передать управление Газой временному переходному правительству. ХАМАСу предлагают амнистию и безопасный выезд тех, кто примет соглашение. При этом все военные структуры группировки будут ликвидированы. Главное условие – возвращение заложников, живых и мертвых, в течение 72 часов.

По словам Трампа, цель предложенного им плана – полное окончание войны, а не временное прекращение огня. Напомним, переговоры США и Израиля состоялись в Белом доме накануне. Известно, что премьер Израиля Нетаньяху принял план президента США и теперь намерен убедить радикальные элементы своей коалиции и обеспечить его исполнение.