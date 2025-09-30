Современные дроны и союзный спутник – что показывают на промышленной выставке «ИННОПРОМ»

Участники заседания Евразийского межправсовета еще 29 сентября приняли участие в главной пленарной сессии Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь». И такое широкое представительство подтверждает важность форума в развитии промышленного и технологического сотрудничества в Евразийском регионе. На площадке в 20 тысяч квадратных метров разместили стенды с производственными достижениями более 500 компаний, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь демонстрируют новые модели техники наши гиганты – МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ. Многое только готовят запускать в серийное производство, но увидеть впечатляющие новинки уже могут посетители выставки. Впервые широкой публике здесь представлен облик совместного белорусско-российского самолета «Освей», а также союзного спутника, который планируется запустить на орбиту в 2028 году. Представлена и широкая линейка современных дронов.

Матвей Мартемьянов, представитель народного предприятия по выпуску БПЛА:

Для гражданского применения «Рыбнадзор» довольно часто интересуется этими изделиями для отлова браконьеров, пресечения незаконной деятельности. Также по доставке гуманитарных грузов в сложно отдаленные участки, где совершен потоп. В поисково-спасательных операциях используют МЧС в поиске утопающих людей, которые заблудились, потерялись в лесополосе и так далее.

Выставка стала площадкой для заключения взаимовыгодных контрактов. Сегодня деловая часть форума будет идти в формате сессий. Эксперты обсудят цифровую трансформацию промышленности ЕАЭС, а также новые технологии для бизнеса.

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