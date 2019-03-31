Владимир Зеленский: «Я думаю начинается новая жизнь – жизнь без коррупции»

Новости Украины. В организации «сеток» правоохранители уличили по крайней мере двух кандидатов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но к лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому таких претензий не было. Его единственная «сетка» – это интернет, где собственно и прошла вся агитация. Предвыборную кампанию Зе-кандидата называют «дижитальной», а самого Зеленского – «цифровым» кандидатом.

За месяц он дал всего два телевизионных интервью, пока другие кандидаты просто не сходили с экранов телевизоров.

Выборы в Украине: каких перемен ждут украинцы? Репортаж СТВ из Киева

Момент полной развиртуализации: на избирательном участке Зе-кандидат нарасхват у журналистов. Охотно шутит и отвечает на вопросы в привычной манере без особой конкретики.

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины:

Добрый день, мне очень приятно, что вы здесь находитесь. Сегодня у нас начало новой жизни в нашей стране. Я думаю, начинается новая жизнь, жизнь без коррупции.

Для западных политиков Зеленский – самый непонятный кандидат. Об этом говорилось не раз.

Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»

В образ из сериала про идеального «слугу народа» прагматичные политики не верят. Его действия на посту президента оценивают как «непредсказуемые».

Возможно, именно за эту новизну и голосуют украинцы.

Константин Детковский, житель Киева:

Меня как гражданина не устраивает ситуация в моей стране. Я вижу, как живут люди в других странах. Я хочу, чтобы мы чувствовали себя свободными людьми. И я знаю, что это можно сделать только полностью поменяв систему. Это можно сделать, если во главе будет человек не из системы. А Владимир никогда не был связан ни с политикой, ни с откатами. Он свое состояние заработал.

Явка сторонников Зеленского до последнего одна из главных загадок этих выборов.

«Я давно у неё в партии. Уже много лет». Кто поддерживает на выборах президента Украины Юлию Тимошенко?

Политологи предупреждали, что, не смотря на высокий рейтинг, его избиратель мог просто не дойти до участков.

Владимир Фесенко, политолог:

Точных данных, сколько у нас гастарбайтеров, работающих за рубежом, нет. Называются цифры от 5 до 7 миллионов избирателей. Это очень много. Это шестая часть всех избирателей страны. А от активных – до четверти. Это существенно может повлиять на результаты голосования.