«Я давно у неё в партии. Уже много лет». Кто поддерживает на выборах президента Украины Юлию Тимошенко?

Новости Украины. Есть свой проверенный годами электорат и у Юлии Тимошенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Даром ли? 20 лет в политике. Ее представители почти в каждой избирательной комиссии. Выборы в Украине: каких перемен ждут украинцы? Репортаж СТВ из Киева От востока до запада, пожалуй, самая сбалансированная по стране поддержка среди претендентов на президентство.

Валентина Гетман, житель Киева:

Я давно у нее в партии. Уже много лет. И мы все придерживаемся ее курса. И, конечно, только за нее. Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент» Но одних только идейных избирателей для победы недостаточно. По оценкам социологов до 50 % украинцев – это так называемый «пластилиновый» электорат: тот, который может склониться в любую сторону.

Именно за их голоса и развернулась главная борьба. Тренд 2019-го – так называемые «сетки».

Игорь Борисов, житель Киевской области:

Узнается мнение. Если человек склонен получить гроши и проголосовать, то узнаются его данные и, чтобы не было наглядно, приходят к нему домой. Продают голос. 1000 гривен. Дело в том, что с нищим народом можно так и поступать. То есть он думает сейчас: ему сейчас надо покушать. И он, к сожалению, идет на это. Таких, как Игорь Борисов, кто столкнулся с незаконным предложением продать голос, до 27 % избирателей. Разумеется, согласились не все. Свои 30 сребреников, по разным оценкам, получили на этих выборах до 2 миллионов человек. Их голоса просто купили. Сегодня эти люди приходили на свои участки и голосовали. Кто есть кто? Узнать невозможно.