«Я давно у неё в партии. Уже много лет». Кто поддерживает на выборах президента Украины Юлию Тимошенко?

Новости Украины. Есть свой проверенный годами электорат и у Юлии Тимошенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Украины. Есть свой проверенный годами электорат и у Юлии Тимошенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Даром ли? 20 лет в политике. Ее представители почти в каждой избирательной комиссии.
Выборы в Украине: каких перемен ждут украинцы? Репортаж СТВ из Киева
От востока до запада, пожалуй, самая сбалансированная по стране поддержка среди претендентов на президентство.
Валентина Гетман, житель Киева:
Я давно у нее в партии. Уже много лет. И мы все придерживаемся ее курса. И, конечно, только за нее.
Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент»
Но одних только идейных избирателей для победы недостаточно. По оценкам социологов до 50 % украинцев – это так называемый «пластилиновый» электорат: тот, который может склониться в любую сторону.
Именно за их голоса и развернулась главная борьба. Тренд 2019-го – так называемые «сетки».
Игорь Борисов, житель Киевской области:
Узнается мнение. Если человек склонен получить гроши и проголосовать, то узнаются его данные и, чтобы не было наглядно, приходят к нему домой. Продают голос. 1000 гривен. Дело в том, что с нищим народом можно так и поступать. То есть он думает сейчас: ему сейчас надо покушать. И он, к сожалению, идет на это.
Таких, как Игорь Борисов, кто столкнулся с незаконным предложением продать голос, до 27 % избирателей. Разумеется, согласились не все. Свои 30 сребреников, по разным оценкам, получили на этих выборах до 2 миллионов человек. Их голоса просто купили. Сегодня эти люди приходили на свои участки и голосовали. Кто есть кто? Узнать невозможно.
Олег Саакян, политолог:
В этом случае мы имеем факт предоплаты, факт найма. Это незаконно с точки зрения избирательного законодательства, но повлиять на легитимность избирательного процесса не может. Конечно, под вопросом уровень поддержки того кандидата, который таким образом победит, но для него это будет уже вопрос следующего дня после того, как он сядет в это кресло.