Выборы в Украине: каких перемен ждут украинцы? Репортаж СТВ из Киева

Новости Украины. В Украине 31 марта – выборы президента. Украинцы голосуют за рекордное количество кандидатов – на высший государственный пост претендуют 39 человек. Такого длинного бюллетеня для голосования на выборах президента в Украине не было никогда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пенсионер, житель Киева: «Лучше, чтобы у власти остался действующий президент» Согласно соцопросам, тройка лидеров не меняется уже достаточно давно: Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Правда, последние две фамилии периодически меняются местами – в зависимости от времени и компаний, проводивших опросы.

Александр Добриян, корреспондент:

Нынешняя избирательная кампания могла быть классической для Украины политической вендеттой двух сильных кандидатов: действующего президента Петра Порошенко и представителя оппозиции в лице Юлии Тимошенко. Об этом говорят и рейтинги: на протяжении всей кампании они шли нога в ногу, при этом разделяя между собой лишь вторую и третью позиции. Украинцы слишком устали от старых лиц в политике, с которыми люди связывают коррупцию, высокие тарифы, развал в экономике и прочие беды. На волне этого протеста появился «джокер», спутавший все карты, – Владимир Зеленский. Известный шоумен до конца кампании так и остался «темной лошадкой», но это не мешало ему быть лидером президентской гонки с поддержкой в среднем в четверть голосов. Сегодня для Зеленского было важно, чтобы все его избиратели пришли и проголосовали. Однако не только это. Другие мнения предлагаю узнать в нашем репортаже.

Не смотря на демонстрацию антироссийских настроений, в Украине по-прежнему немало тех, кто видит будущее своей страны в тесном сотрудничестве с восточным соседом. «Я давно у неё в партии. Уже много лет». Кто поддерживает на выборах президента Украины Юлию Тимошенко? О пророссийкой позиции вслух говорить сейчас не принято. Но тайное голосование на то и тайное, чтобы безопасно высказать свое личное мнение. Кандидат Юрий Бойко накануне голосования показал всем, кто здесь самый главный друг России. Сплотил свой электорат, слетав на впереговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым.

Как видим, выборы президента Украины – непростая задача с множеством самых неожиданных неизвестных. Даже фактор войны в условиях массированной агитации незаметно отошел на второй план. Но пыль предвыборных обещаний и надежд рассеется уже совсем скоро.