У Санду нет такой денежной поддержки, как у Зеленского. Насколько самостоятельна в решениях президент Молдовы?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.
Надежда Сасс, ведущая:
Для нападения на непризнанную республику нужен на самом деле формальный повод, в настоящее время обсуждаются различные варианты провокаций. В Кишиневе на постоянной основе находятся эмиссары украинской военной разведки. Согласно последним опросам, только 8 % граждан Молдовы рассматривают сотрудничество с НАТО как фактор безопасности. Я бы хотела, чтобы сейчас мы услышали мнение президента Республики Молдовы Санду касаемо этого вопроса.
Майя Санду, президент Молдовы:
Мы считаем ситуацию в Приднестровье, которое находится под властью сепаратистов, хрупкой, но стабильной. Мы всегда говорили, что ситуация в Молдове во многом будет зависеть от развития конфликта в Украине. Мы видим, что Украинцы очень храбрые и стойкие, они борются за безопасность не только своей страны, но и безопасность Молдовы, в более широком смысле – за ценности, которые мы как европейцы исповедуем.
Надежда Сасс:
Как вы в целом относитесь к госпоже Санду, ее самостоятельности в нынешней ситуации?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Я отношусь примерно так же, как к самостоятельности господина Зеленского. Но если самостоятельность Зеленского основывается на гигантских суммах, которые ему и его окружению переводятся непрерывно, то у госпожи Санду таких средств нет и близко. Предположим, Зеленский начинает играть вместе с Санду на одной доске, в одной команде. И Приднестровье совместными усилиями захвачено. Но логика великой Румынии, а на карте она выглядит очень интересно, касается уже проблем и Венгрии, и Украины, и Молдовы, и Болгарии, так вот великая Румыния включает еще часть венгерских земель. Но ведь есть и другая картинка карты великой Венгрии, которая включает в себя треть Румынии. Вот Будапешту это надо? Не надо. И самый забавный вопрос: а надо ли это Зеленскому? Ведь как только великая Румыния формируется, сразу вопрос о Черновцах. Но это тоже Румыния была. И кто Зеленскому пообещает, что взяв Тирасполь и Бельцы, Румыния не пойдет на Черновцы?
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Надежда Сасс:
Еще и бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что украинские военные могут напасть на непризнанное Приднестровье с согласия нынешнего молдавского лидера Майи Санду. Давайте услышим прямую речь.
Игорь Додон, экс-президент Молдовы:
Могли бы атаковать Приднестровье украинцы? Да, могли бы. С молчаливого или открытого согласия Майи Санду. Я очень надеюсь, что ей хватит ума и мудрости не допустить этого, иначе это будет самый большой ошибкой. И Майя Санду войдет в историю как президент, который начал здесь войну. Приднестровье стало более открытым впервые за последние 10-15 лет. Со стороны Тирасполя было официальное обращение сесть за стол переговоров и начать поиск политического решения.
Надежда Сасс:
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Приднестровье и обеспокоен происходящим там. Представитель Кремля констатировал, что ситуация в регионе неспокойная. Она провоцируется извне.
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