У Санду нет такой денежной поддержки, как у Зеленского. Насколько самостоятельна в решениях президент Молдовы?

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Надежда Сасс, ведущая:

Для нападения на непризнанную республику нужен на самом деле формальный повод, в настоящее время обсуждаются различные варианты провокаций. В Кишиневе на постоянной основе находятся эмиссары украинской военной разведки. Согласно последним опросам, только 8 % граждан Молдовы рассматривают сотрудничество с НАТО как фактор безопасности. Я бы хотела, чтобы сейчас мы услышали мнение президента Республики Молдовы Санду касаемо этого вопроса.

Майя Санду, президент Молдовы:

Мы считаем ситуацию в Приднестровье, которое находится под властью сепаратистов, хрупкой, но стабильной. Мы всегда говорили, что ситуация в Молдове во многом будет зависеть от развития конфликта в Украине. Мы видим, что Украинцы очень храбрые и стойкие, они борются за безопасность не только своей страны, но и безопасность Молдовы, в более широком смысле – за ценности, которые мы как европейцы исповедуем. Надежда Сасс:

Как вы в целом относитесь к госпоже Санду, ее самостоятельности в нынешней ситуации?