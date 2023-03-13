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Американские СМИ назвали главную причину поставок оружия Украине

13 марта 2023 18:17
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Выгоднее отдать, чем утилизировать. Американские СМИ назвали главную причину поставок оружия Украине. Дело в том, что США и НАТО поставляют киевскому режиму в основном старое или списанное оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские СМИ назвали главную причину поставок оружия Украине-1

В Штатах утилизация этого вооружения стоит миллионы, если не миллиарды. Значительно дешевле обходится его транспортировка в другую страну. Для США это элементарная экономия бюджета.

Американские СМИ назвали главную причину поставок оружия Украине-4

Так, за последний год Вашингтон отправил Украине техники и оружия на сумму свыше 45 миллиардов долларов. Если бы весь этот объем пришлось утилизировать, Америке потребовалось бы не менее 35 миллиардов. И это по самым скромным подсчетам.

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# Оружие и боеприпасы # Новости США # Фотофакт

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