Почему во многих религиозных войнах виноваты США? Рассказали эксперты
Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.
Кирилл Казаков, СТВ:
Петь, люди, которые сжигают Коран в Швеции – это же тоже фундаменталисты по сути своей.
Петр Петровский, политолог:
А это как раз те либералы, которые сегодня сжигают Коран, завтра будут сжигать Библию, а послезавтра будут сжигать буддистские тексты – им все равно.
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Провокационные действия и по сожжению Корана, и, как мы вспоминаем, 20 лет назад художники рисовали карикатуры про пророка Мухаммеда – это провокационные действия. Они не отражают тех глубинных процессов.
Алена Сырова, СТВ:
Но мы помним, чем это закончилось, да?
Олег Дьяченко:
Религиозный конфликт всегда перетекает из экономического противоборства. Потому что религия как форма идеологии оформляет те противоречия, которые существуют в обществе между различными группами. Вы посмотрите, где пустил корни исламский фундаментализм? В наиболее отсталых, экономически бедных регионах мира. Наиболее богатые регионы мира, стабильные…
Кирилл Казаков:
Пришли американцы, разбомбили фундаментализм там.
Петр Петровский:
Так они же разрабатывали Усаму бен Ладена.
Олег Дьяченко:
Они поддерживали, они использовали их. В нашей стране, стабильной экономической, этих угроз нет.
Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:
Со словом, концептом «фундаментализм» надо быть очень и очень острожными. Тот исламский религиозный режим, который существует в Иране, является реализацией исламского фундаменталистского проекта на шиитской основе. Для шиитского ислама очень характерна идея справедливости. Она выражена в гораздо более яркой форме, нежели в остальных авраамических религиях: иудаизм и даже христианство, – и даже в большей степени, чем в суннитском исламе. Сколько было восстаний в Иране, которые проходили под лозунгом справедливости. Отсюда мы видим, что реализация исламистского проекта в Иране имеет такие особенности. Я, как бы отвечая на предыдущий вопрос, равным образом нельзя считать, что нынешний исламский проект в Иране вырос на пустом месте. Я имею в виду не религию, здесь все ясно. Он вырос также и на экономической платформе предыдущего режима – шацкого режима, поэтому я с вами не согласен. Разве, будучи пустым местом в экономическом отношении, исламский проект был бы реализован в такой степени, на относительно высоком технологическом уровне? При шацком режиме были заложены основы, в том числе и ядерная энергетика.
Кирилл Казаков:
Китай и Иран – это же наследники как Китайской империи, так и Персидской империи. То есть мало кто отождествляет Иран с персами, когда слышит современное название.
Владимир Кошелев:
С Китаем другая ситуация сложилась. Китай после культурной революции вышел обескровленным. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Что произошло? Была разыграна карта американцами, советская карта в отношениях с Китаем. И американцы сделали все возможное, Соединенные Штаты и в целом Запад сделали все возможное, чтобы поднять Китай. Когда они опомнились, было уже поздно, джин вышел из бутылки.
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