Почему во многих религиозных войнах виноваты США? Рассказали эксперты

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества. Кирилл Казаков, СТВ:

Петь, люди, которые сжигают Коран в Швеции – это же тоже фундаменталисты по сути своей.

Петр Петровский, политолог:

А это как раз те либералы, которые сегодня сжигают Коран, завтра будут сжигать Библию, а послезавтра будут сжигать буддистские тексты – им все равно.

Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:

Провокационные действия и по сожжению Корана, и, как мы вспоминаем, 20 лет назад художники рисовали карикатуры про пророка Мухаммеда – это провокационные действия. Они не отражают тех глубинных процессов. Алена Сырова, СТВ:

Но мы помним, чем это закончилось, да? Олег Дьяченко:

Религиозный конфликт всегда перетекает из экономического противоборства. Потому что религия как форма идеологии оформляет те противоречия, которые существуют в обществе между различными группами. Вы посмотрите, где пустил корни исламский фундаментализм? В наиболее отсталых, экономически бедных регионах мира. Наиболее богатые регионы мира, стабильные… Кирилл Казаков:

Пришли американцы, разбомбили фундаментализм там. Петр Петровский:

Так они же разрабатывали Усаму бен Ладена. Олег Дьяченко:

Они поддерживали, они использовали их. В нашей стране, стабильной экономической, этих угроз нет.