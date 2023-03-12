Политолог об украинско-молдавских отношениях: «Киев одновременно пытается играть на нескольких досках»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Это программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события, люди отразятся на жизни каждого и жизни страны.

Надежда Сасс, ведущая:

Слом выстроенной российско-молдавским мирным соглашением 1992 года системы взаимодействия в области безопасности может вернуть Молдову и Приднестровье к состоянию вооруженного конфликта. Но это не мешает молдавским властям продолжать проверенную тактику прощупывания почвы. Небольшая хронология конфликта.

Конфликт в Приднестровье начался буквально сразу после распада СССР. Тогда Молдова, как и другие республики, вышла из Союза. А приднестровцы в Тирасполе в свою очередь объявили, что отделяются от Молдовы. Аргументируя это тем, что большинство жителей территории являются русскими и украинцами, которых в 1940 году насильственно объединили с молдаванами. Руководство страны к такому территориальному разделу отнеслось крайне отрицательно и попыталось силой восстановить целостность республики. Однако в результате вспыхнула настоящая война.

Активные боевые действия начались весной 1992 года. Спустя несколько месяцев (в июле) было подписано российско-молдавское соглашение «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». В зону конфликта сразу же был введен российский миротворческий контингент в составе шести батальонов. Они должны были наблюдать за выполнением условий перемирия и содействовать поддержанию законности и правопорядка в регионе. Однако заметного прогресса достичь не удалось до сих пор. Конфликт по-прежнему остается неразрешенным, так как ни одна из сторон не соглашается идти на уступки.

В настоящее время Молдова и Приднестровский регион испытывают серьезный социально-экономический кризис. И как считают эксперты, приднестровский конфликт является важнейшим тормозом развития не только самого региона и Молдовы, но и всех стран СНГ.

Надежда Сасс:

Еще раз подтверждается то, что нынешняя эпоха, к сожалению либо к счастью, ставит точку во всех нерешенных конфликтах. И снова есть сегодня те силы, которые готовы вновь напомнить о приднестровском конфликте и, возможно, поставить определенную точку. Кто это?

Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Республика Молдова, если брать ее в тех границах, которые являются международно признанными, то есть с Приднестровьем и Гагаузией, это тоже историческая область, где живут не молдаване, а тюркский народ (гагаузы), исповедующий христианство. Есть христианские народы, исповедующие ислам, а есть и обратный вариант. Республика Молдова в текущих границах существует с послевоенного времени. До Великой Отечественной войны та часть, которая находится на границе с Украиной, – левый берег Днестра (закрашенная розовым часть на карте) – это была часть Советской Украины. И там жили украинцы, русские и молдаване. И сегодня в Приднестровье людей, которые называют себя молдаванами, не менее 15-20%. Но они очень четко дополняют: мы молдаване, но не румыны. А когда был конфликт, находили ящики из-под боеприпасов с румынской маркировкой. Это было очень легко отличить. Тип боеприпасов советский, но все обозначения латиницей. То есть привезены из Румынии. Молдавский руководитель того времени Мирча Снегур фактически напрямую обратился за помощью к Бухаресту. Эта помощь со скрипом была оказана, причем военная. И возник тот конфликт, который был урегулирован, подчеркну, при поддержке Киева. И каждый второй доброволец, защищавший Тирасполь, приехал из Украины. Но потом ситуация начала меняться. Рождаются ли в нашу эпоху такие люди, как генерал Александр Лебедь? Больше материалов по теме читать здесь.