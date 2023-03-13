Во Франции бастуют работники нефтеперерабатывающей промышленности

Теперь знаменитый туристический и культурный центр Европы больше похож на свалку. Улицы французской столицы завалены мешками с отходами, которые источают невыносимый запах.

Новости Франции. Париж буквально тонет в мусоре. Французские коммунальщики объявили забастовку из-за пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое отношение к пенсионной реформе выказали и сотрудники нефтеперерабатывающей отрасли. Они организовали стачку и парализовали работу многих заводов и складов. Протестующие сделали своеобразную преграду из шин, после чего подожгли ее.

Главное требование всех бастующих – отменить пенсионную реформу, которую ранее одобрили в сенате Франции.