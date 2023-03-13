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Во Франции бастуют работники нефтеперерабатывающей промышленности

13 марта 2023 18:15
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Новости Франции. Париж буквально тонет в мусоре. Французские коммунальщики объявили забастовку из-за пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь знаменитый туристический и культурный центр Европы больше похож на свалку. Улицы французской столицы завалены мешками с отходами, которые источают невыносимый запах.

Во Франции бастуют работники нефтеперерабатывающей промышленности-1

Свое отношение к пенсионной реформе выказали и сотрудники нефтеперерабатывающей отрасли. Они организовали стачку и парализовали работу многих заводов и складов. Протестующие сделали своеобразную преграду из шин, после чего подожгли ее.

Главное требование всех бастующих – отменить пенсионную реформу, которую ранее одобрили в сенате Франции.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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