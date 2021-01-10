​​​​​​​«У нас «каратели», у них – спасатели». Что происходит в США и почему события сравнивают с ситуацией в Беларуси?

Про блокировку Twitter Трампа вы уже наверняка слышали. Но тут пришла еще одна новость из цитадели демократии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Теперь там хотят заблокировать Parler – «социальная сеть для свободы слова». Так ее нынче называют. Аналог Twitter уже заблокировал в своем магазине Google, ее грозится удалить и Apple. Amazon срочно переносит сервера – об этом сообщил СЕО компании. Причина – туда мог перейти Трамп, а за ним перешли бы и его сторонники. А как же свобода слова, спросите вы? А все просто – свобода слова по конституции страны не может ограничивать государство. И только оно. А социальные сети – они ведь принадлежат частным компаниям. А значит, они могут блокировать кого угодно, когда угодно и по каким им угодно причинам.

«Это попрание наших свобод», – кричат одни. «Это к свободе слова не имеет никакого отношения», – вторят другие. В любом случае ситуация показательна. Это не та Америка, которую любят рисовать в своих же фильмах американцы. Это уже нечто другое – аналогии найдете сами.

Как и в ситуации с уличными протестами. Те, кто были несогласны с результатами выборов, не просто вышли на улицы – была попытка захвата Капитолия, были погибшие и раненые. Но вместо резкого осуждения насилия некоторые лидеры стран ЕС предпочли засунуть голову в песок. Как вам расплывчатое заявление от Макрона: «Мы верим в силу американской демократии»? Заметьте – в силу и в демократию. Два интересных слова рядом.

Ксения Худолей разбиралась в политических хитросплетениях и, кажется, не меньше нашего удивилась лицемерию отдельных политиков.

Ксения Худолей, корреспондент:

Трехчасовой хаос в американском Конгрессе, более 50 задержанных и пятеро погибших. Вот такие плоды невероятная демократия сверхдержавы подарила миру на неделе. Но сначала к хронологии событий.