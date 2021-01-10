«У нас «каратели», у них – спасатели». Что происходит в США и почему события сравнивают с ситуацией в Беларуси?
Про блокировку Twitter Трампа вы уже наверняка слышали. Но тут пришла еще одна новость из цитадели демократии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Теперь там хотят заблокировать Parler – «социальная сеть для свободы слова». Так ее нынче называют. Аналог Twitter уже заблокировал в своем магазине Google, ее грозится удалить и Apple. Amazon срочно переносит сервера – об этом сообщил СЕО компании. Причина – туда мог перейти Трамп, а за ним перешли бы и его сторонники. А как же свобода слова, спросите вы? А все просто – свобода слова по конституции страны не может ограничивать государство. И только оно. А социальные сети – они ведь принадлежат частным компаниям. А значит, они могут блокировать кого угодно, когда угодно и по каким им угодно причинам.
«Это попрание наших свобод», – кричат одни. «Это к свободе слова не имеет никакого отношения», – вторят другие. В любом случае ситуация показательна. Это не та Америка, которую любят рисовать в своих же фильмах американцы. Это уже нечто другое – аналогии найдете сами.
Как и в ситуации с уличными протестами. Те, кто были несогласны с результатами выборов, не просто вышли на улицы – была попытка захвата Капитолия, были погибшие и раненые. Но вместо резкого осуждения насилия некоторые лидеры стран ЕС предпочли засунуть голову в песок. Как вам расплывчатое заявление от Макрона: «Мы верим в силу американской демократии»? Заметьте – в силу и в демократию. Два интересных слова рядом.
Ксения Худолей разбиралась в политических хитросплетениях и, кажется, не меньше нашего удивилась лицемерию отдельных политиков.
Ксения Худолей, корреспондент:
Трехчасовой хаос в американском Конгрессе, более 50 задержанных и пятеро погибших. Вот такие плоды невероятная демократия сверхдержавы подарила миру на неделе. Но сначала к хронологии событий.
6 января.
Штурм Капитолия, погибшие и раненые. Так Конгресс США утверждал Джо Байдена на пост 46-го президента. Многотысячная толпа сторонников Трампа пошла на взятие Капитолия по команде и прорвала полицейское оцепление. С ожесточенными столкновениями и погромом охранники справиться не смогли.
Протестующие били стекла, закидывали ноги на стол, копались в документах, проверяли электронную почту конгрессменов. На помощь из соседних штатов пришлось срочно направить Нацгвардию. В районе протестов отключили интернет и мобильную связь. Выход в сеть заблокировали аккаунтам и самого Дональда Трампа. Он, к слову, уже заявил, что хоть и не согласен с итогами выборов, готов беспрепятственно передать власть Джо Байдену в день инаугурации 20 января.
Президентская схватка Трампа и Байдена теперь не просто инфоповод для политологов и журналистов. Высказать негодование в сторону экс-президента и его сторонников своим долгом обозначили европолитики, селебрити и еще уйма экс-, вице-, дипперсон.
Эммануэль Макрон, президент Франции:
То, что произошло сегодня в Вашингтоне, определенно не американское. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии.
Заявление Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ):
Ни подстрекательство к насилию, ни само насилие не имеют места в демократическом процессе. Наблюдая за все более тревожными событиями, разворачивающимися в столице Соединенных Штатов после ноябрьских всеобщих выборов, БДИПЧ выражает озабоченность по поводу целостности демократического процесса и призывает все стороны соблюдать принципы демократии и верховенства закона.
Журналист Армен Гаспарян: как теперь возвращать глубинный народ в стойло привычной американской демократии?
Ксения Худолей:
Мировое сообщество в шоке. Ангелу Меркель кадры из США повергли в гнев и печаль, Хасан Роухани сетует на хрупкость западной демократии. Ожидаемо.
Ксения Худолей:
Интересно, как на американскую историю политического ужаса реагируют белорусские несогласные. Удивительный реверанс от тех, кто на обочине собственных амбиций упорно не замечает чужого двойного дна.
Трамп признал поражение на выборах и отдает любимую Байдену.
Ксения Худолей:
Так один известный Telegram-экстремист радуется победе Джо. И на этих самых радостях быстренько забывает обо всем на свете – что там раненые и погибшие, что там полсотни арестованных. Сокрушается польский студент только об одном.
В США умер полицейский, пострадавший во время штурма Капитолия.
Офицер полиции Капитолия Брайан Сикник скончался в больнице от полученных травм. Таким образом, число погибших во время столкновений возросло до пяти человек.
Здесь как в пословице: что хитро, то и просто. Главное – быстро поменять формулировки и отрезать любые логичные аналогии. У нас «каратели», у них – спасатели, у нас «измучили», а там – предотвратили. О предстоящей инаугурации Байдена за двухметровым забором у Капитолия что скажут? «Тайно/нелегитимно»? Сомневаюсь.
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