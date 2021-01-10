Журналист Армен Гаспарян: как теперь возвращать глубинный народ в стойло привычной американской демократии?

Те, кто были несогласны с результатами выборов в США, не просто вышли на улицы – была попытка захвата Капитолия, были погибшие и раненые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Но вместо резкого осуждения насилия некоторые лидеры стран ЕС предпочли засунуть голову в песок. Как вам расплывчатое заявление от Макрона: «Мы верим в силу американской демократии»? Заметьте – в силу и в демократию. Два интересных слова рядом.

Ксения Худолей разбиралась в политических хитросплетениях и, кажется, не меньше нашего удивилась лицемерию отдельных политиков.

«У нас «каратели», у них – спасатели». Что происходит в США и почему события сравнивают с ситуацией в Беларуси?

Ксения Худолей, корреспондент:

Эти «храбрые» огнестрела в глаза не видели. Синяки белорусским протестам приходилось даже дорисовывать. В Вашингтоне всего за один день беспорядков погибли пять человек. Механизм неисправности американской демократии запущен, считают политологи.