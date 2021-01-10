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Журналист Армен Гаспарян: как теперь возвращать глубинный народ в стойло привычной американской демократии?

10 января 2021 16:55
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Те, кто были несогласны с результатами выборов в США, не просто вышли на улицы – была попытка захвата Капитолия, были погибшие и раненые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Но вместо резкого осуждения насилия некоторые лидеры стран ЕС предпочли засунуть голову в песок. Как вам расплывчатое заявление от Макрона: «Мы верим в силу американской демократии»? Заметьте – в силу и в демократию. Два интересных слова рядом.

Ксения Худолей разбиралась в политических хитросплетениях и, кажется, не меньше нашего удивилась лицемерию отдельных политиков.

«У нас «каратели», у них – спасатели». Что происходит в США и почему события сравнивают с ситуацией в Беларуси?

Ксения Худолей, корреспондент:
Эти «храбрые» огнестрела в глаза не видели. Синяки белорусским протестам приходилось даже дорисовывать. В Вашингтоне всего за один день беспорядков погибли пять человек. Механизм неисправности американской демократии запущен, считают политологи.

Журналист Армен Гаспарян: как теперь возвращать глубинный народ в стойло привычной американской демократии?-1

Армен Гаспарян, журналист (Россия):
Как они собираются наводить вот этот порядок? Потому что «трампизм» как таковой никуда не денется. И вот эта движуха теперь вышла из-под контроля. Здесь очень сложно обвинить кого-то: Россию там, я не знаю, Китай, Иран, рептилоидов. Повторяю: это вот и есть глубинный американский народ. А вот как теперь возвращать этот глубинный народ, так сказать, в стойло этой привычной американской демократии – это большой вопрос. Нет, ну можно, конечно, применить полицию, армию – можно всех вообще уработать. Беда в том, что это уже произошло.

Журналист Армен Гаспарян: как теперь возвращать глубинный народ в стойло привычной американской демократии?-4

Ксения Худолей:
Сбылась ли «американская мечта» или со дна еще постучат? Спорный вопрос. Не остается сомнений только в лицемерии геополитических побед.

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# Выборы в США # Ксения Худолей # Армен Гаспарян # Евгений Поболовец # Фотофакт

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