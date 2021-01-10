Алексей Голиков: события в нашей стране и в США имеют одну и ту же природу, имеют те же признаки, но оцениваются по-разному
Те, кто были несогласны с результатами выборов в США, не просто вышли на улицы – была попытка захвата Капитолия, были погибшие и раненые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Но вместо резкого осуждения насилия некоторые лидеры стран ЕС предпочли засунуть голову в песок. Как вам расплывчатое заявление от Макрона: «Мы верим в силу американской демократии»? Заметьте – в силу и в демократию. Два интересных слова рядом.
Ксения Худолей разбиралась в политических хитросплетениях и, кажется, не меньше нашего удивилась лицемерию отдельных политиков.
Ксения Худолей, корреспондент:
У нас «каратели», у них – спасатели, у нас «измучили», а там – предотвратили. О предстоящей инаугурации Байдена за двухметровым забором у Капитолия что скажут? «Тайно/нелегитимно»? Сомневаюсь.
«У нас «каратели», у них – спасатели». Что происходит в США и почему события сравнивают с ситуацией в Беларуси?
Алексей Голиков, блогер:
Одни и те же события, которые происходили в нашей стране и теперь которые происходят в Соединенных Штатах, имеют одну и ту же природу, имеют те же признаки, но оцениваются по-разному. Когда наши «мирные протестующие» громили лавочки, выступали за полный захват административных зданий, нарушали фактически закон, то они были названы в своей среде змагарами, мирными протестующими, людьми, которые борются за демократические права и свободы. Когда подобные вещи начали делать американские граждане, то они своим же правительством, отдельными персонами, были названы террористами. Сам факт того, что не было выражено никакой озабоченности произошедшими событиями – фактическими убийствами четырех человек – значит, определенными союзами, персонами, настораживает. Это наталкивает на мысль, что все это имеет форму политического заказа.
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