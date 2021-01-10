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Животных в Берлинском зоопарке угостили ёлками. Смотрите, с каким удовольствием их уплетали слоны

10 января 2021 12:40
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Новости Германии. Видео из Берлинского зоопарка, обитателям которого устроили елочное застолье. Животных угостили нераспроданными праздничными деревьями. Их в качестве пожертвования уже несколько лет отдают поставщики елей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Животных в Берлинском зоопарке угостили ёлками. Смотрите, с каким удовольствием их уплетали слоны-1

Деревья без украшений и не обработанны никакими химикатами, они пришлись по вкусу животным. Зеленые ветки с удовольствием уплетали слоны. Удивительно, но ель полезна для зубов этих гигантов. Твердая пища необходима, чтобы новые зубы прорезались правильно.

Понравился органический деликатес и другим обитателям зоопарка. Впрочем, не все приняли елки за еду. Кто-то просто играл с ними.

# Животные # Фотофакт

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