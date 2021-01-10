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Бывший посол США в России назвал идиотами тех, кто сравнивает события в Беларуси и США

10 января 2021 17:15
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Те, кто были несогласны с результатами выборов в США, не просто вышли на улицы – была попытка захвата Капитолия, были погибшие и раненые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Но вместо резкого осуждения насилия некоторые лидеры стран ЕС предпочли засунуть голову в песок. Как вам расплывчатое заявление от Макрона: «Мы верим в силу американской демократии»? Заметьте – в силу и в демократию. Два интересных слова рядом.

Ксения Худолей разбиралась в политических хитросплетениях и, кажется, не меньше нашего удивилась лицемерию отдельных политиков.

Ксения Худолей, корреспондент:
Есть у антибелорусских Telegram-каналов и свое прикрытие – бывший посол США В России Майкл Макфол. Правда, работает этот щит только на просторах интернета.

Бывший посол США в России назвал идиотами тех, кто сравнивает события в Беларуси и США-1

Майкл Макфол, бывший посол США в России:
Идиоты, сравнивающие храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с этими беззаконными самодержавными головорезами в Капитолии, я заблокирую вас!

«У нас «каратели», у них – спасатели». Что происходит в США и почему события сравнивают с ситуацией в Беларуси?

Бывший посол США в России назвал идиотами тех, кто сравнивает события в Беларуси и США-4

Бывший посол США в России назвал идиотами тех, кто сравнивает события в Беларуси и США-6

Ксения Худолей:
Можете и меня заблокировать, господин Макфол. Но сначала внимательно взгляните на «храбрых демократических демонстрантов».

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# Выборы в США # Ксения Худолей # Майкл Макфол # Евгений Поболовец # Фотофакт

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