Бывший посол США в России назвал идиотами тех, кто сравнивает события в Беларуси и США

Те, кто были несогласны с результатами выборов в США, не просто вышли на улицы – была попытка захвата Капитолия, были погибшие и раненые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Но вместо резкого осуждения насилия некоторые лидеры стран ЕС предпочли засунуть голову в песок. Как вам расплывчатое заявление от Макрона: «Мы верим в силу американской демократии»? Заметьте – в силу и в демократию. Два интересных слова рядом.

Ксения Худолей разбиралась в политических хитросплетениях и, кажется, не меньше нашего удивилась лицемерию отдельных политиков.

Ксения Худолей, корреспондент:

Есть у антибелорусских Telegram-каналов и свое прикрытие – бывший посол США В России Майкл Макфол. Правда, работает этот щит только на просторах интернета.