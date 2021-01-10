В Мадриде снегопады, и вот что говорят горожане: общественный транспорт не работает, муниципальные службы не справляются

Новости Испании. По меньшей мере четыре человека погибли из-за непогоды в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шторм «Филомена» накрыл значительную часть территории страны, вызвав крупнейшие за последние полвека снегопады. Зафиксировано свыше 600 чрезвычайных ситуаций, вызванных стихией. Некоторые дома остались без электричества, воды и отопления.

В Мадриде высота снежного покрова уже достигает 60 сантиметров. Прекратил работу международный аэропорт, приостановлено железнодорожное сообщение, в городе не ходит общественный транспорт.

Сотни водителей на автострадах оказались заблокированными в своих автомобилях.

Милена Милек, жительница Мадрида:

Я стою посередине проезжей части. Улицы парализованы, машины занесены, тротуаров, пешеходных дорожек в принципе не существует. Общественный транспорт не работает, муниципальные службы не справляются. Сейчас, в условиях роста коронавирусной инфекции, особенно остро стоит вопрос о том, как работать медицинским службам.

Мэр испанской столицы призвал горожан по возможности не выходить на улицу. Уже объявили об отмене занятий в учебных заведениях.