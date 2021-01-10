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В Мадриде снегопады, и вот что говорят горожане: общественный транспорт не работает, муниципальные службы не справляются

10 января 2021 12:36
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Новости Испании. По меньшей мере четыре человека погибли из-за непогоды в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Мадриде снегопады, и вот что говорят горожане: общественный транспорт не работает, муниципальные службы не справляются-1

Шторм «Филомена» накрыл значительную часть территории страны, вызвав крупнейшие за последние полвека снегопады. Зафиксировано свыше 600 чрезвычайных ситуаций, вызванных стихией. Некоторые дома остались без электричества, воды и отопления.

В Мадриде снегопады, и вот что говорят горожане: общественный транспорт не работает, муниципальные службы не справляются-4

В Мадриде высота снежного покрова уже достигает 60 сантиметров. Прекратил работу международный аэропорт, приостановлено железнодорожное сообщение, в городе не ходит общественный транспорт.

В Мадриде снегопады, и вот что говорят горожане: общественный транспорт не работает, муниципальные службы не справляются-7

Сотни водителей на автострадах оказались заблокированными в своих автомобилях.

В Мадриде снегопады, и вот что говорят горожане: общественный транспорт не работает, муниципальные службы не справляются-10

Милена Милек, жительница Мадрида:
Я стою посередине проезжей части. Улицы парализованы, машины занесены, тротуаров, пешеходных дорожек в принципе не существует. Общественный транспорт не работает, муниципальные службы не справляются. Сейчас, в условиях роста коронавирусной инфекции, особенно остро стоит вопрос о том, как работать медицинским службам.

В Мадриде снегопады, и вот что говорят горожане: общественный транспорт не работает, муниципальные службы не справляются-13

Мэр испанской столицы призвал горожан по возможности не выходить на улицу. Уже объявили об отмене занятий в учебных заведениях.

В Мадриде снегопады, и вот что говорят горожане: общественный транспорт не работает, муниципальные службы не справляются-16

Жители Мадрида, для которых снег скорее экзотика, пробуют новые для них развлечения. Люди лепят снеговиков и играют в снежки.

# Природные катаклизмы # Милена Милек # Фотофакт

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