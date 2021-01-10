Сын Дональда Трампа: «Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента? Свобода слова мертва»

Новости США. Американцы против Трампа: в нескольких городах прошли немногочисленные акции протеста с требованием отставки действующего президента. В Сан-Диего мирная демонстрация завершилась столкновениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конфликт завязался между сторонниками и противниками Трампа, в числе которых были также представители группировки «Антифа». В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям. После штурма Капитолия обстановка в Штатах накалена до предела. До конца президентского срока Трампа осталось всего 10 дней, а список тех, кто требует отстранить его от власти, продолжает расти.

Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка:

Президент Дональд Трамп должен уйти прямо сейчас. Любой, кто является предателем, любой, кто потерял контроль над своими умственными способностями до такой степени, чтобы начать восстание против Соединенных Штатов, не должен контролировать ядерную кнопку.

Из-за беспорядков на Капитолийском холме главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Слушания по импичменту могут начаться уже завтра, 11 января. К возможной процедуре Трамп начал готовиться и уже выбрал адвокатов для защиты. Против американского лидера ополчились даже соцсети. Его аккаунты заблокированы – в Twitter причем навсегда. Сын Трампа, комментируя эту ситуацию, заявил, что свобода слова в США умерла.

Дональд Трамп-младший:

Мир смеется над Америкой. Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента? Свобода слова мертва и контролируется влиятельными левыми.