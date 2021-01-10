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​​​​​​​Сергей Мусиенко о протестах в США: «Ведущая демократия сама себя демократически пристрелила»

10 января 2021 17:15
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Те, кто были несогласны с результатами выборов в США, не просто вышли на улицы – была попытка захвата Капитолия, были погибшие и раненые, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Но вместо резкого осуждения насилия некоторые лидеры стран ЕС предпочли засунуть голову в песок. Как вам расплывчатое заявление от Макрона: «Мы верим в силу американской демократии»? Заметьте – в силу и в демократию. Два интересных слова рядом.

Ксения Худолей разбиралась в политических хитросплетениях и, кажется, не меньше нашего удивилась лицемерию отдельных политиков.

Ксения Худолей, корреспондент:
Трехчасовой хаос в американском Конгрессе, более 50 задержанных и пятеро погибших. Вот такие плоды невероятная демократия сверхдержавы подарила миру на неделе.

​​​​​​​Сергей Мусиенко о протестах в США: «Ведущая демократия сама себя демократически пристрелила»-1

Ксения Худолей:
Мировое сообщество в шоке. Ангелу Меркель кадры из США повергли в гнев и печаль, Хасан Роухани сетует на хрупкость западной демократии. Ожидаемо.

«У нас «каратели», у них – спасатели». Что происходит в США и почему события сравнивают с ситуацией в Беларуси?

​​​​​​​Сергей Мусиенко о протестах в США: «Ведущая демократия сама себя демократически пристрелила»-4

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ECOOM:
Обвинили Трампа во всех грехах – без суда, без следствия. На мой взгляд, это была активная провокация, для того чтобы его дискредитировать. В нашем случае это была тоже волна искусственного возмущения. Заметьте, никто не побежал цветочки жертвам в Конгрессе класть, никто не требует пересмотра выборов, повторных и вообще проведения расследования. Сразу виноватый есть, он определен, четко все. Ну, в нашем случае было, по сути, то же самое. Ведущая демократия сама себя демократически пристрелила. Ну, ранение получила серьезное. Поэтому что ожидать? Ну, некое, конечно, перебивание, перепостроение. Но морального права у Америки диктовать и навязывать демократии просто с этого дня уже нет. И это понимают все. Вот этот непродуманный итог и финал для Трампа – это не просто для человека, это для большей части Америки вообще удар. И чем он для мира повернется, пока мы даже не скажем. Ну это большая геополитическая игра.

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# Выборы в США # Ксения Худолей # Сергей Мусиенко # Евгений Поболовец # Фотофакт

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