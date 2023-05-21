Тюрколог: Эрдоган за Турцию, он не за Запад и Россию, он за свою страну и её интересы

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.

Надежда Сасс, СТВ: Аполлинария Сергеевна, уже заговорили о возможных революционных настроениях. Насколько вы считаете нынешний результат, который мы видим в первом туре? С одной стороны, он даже на руку Эрдогану, потому как немного усмиряет пыл оппозиции. Говорит, что да, действительно, в стране сложности, но она делает свой честный выбор. Но в целом, учитывая, что по мнению многих экспертов майдан – это не турецкое слово, но арабское, есть ли предпосылки к этому, на ваш взгляд?

Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:

Я не согласна, что есть такие предпосылки, но Кылычдароглу апеллировал к турецкой молодежи, призывая ее встать и отреагировать, перейти к действиям. И смесь призывов к возрождению националистических идей с очевидно русофобскими высказываниями кандидата в президенты, которые последние дни звучали несколько раз. Причем, как обращали внимание многие турецкие колумнисты, журналисты, без доказательных обвинений России о вмешательстве в турецкие выборы. Обвинения действующего президента, что он является другом России, бездоказательные. Но это сочетание не может ничего не напоминать.

С другой стороны, не совсем согласна с Каринэ [Каринэ Геворгян – политолог – прим. ред.] в том, что Эрдоган – друг другого Запада. Эрдоган – ничей не друг. Эрдоган – друг Турции. Он за Турцию, он не за Запад, не за Россию, он за свою страну, за интересы своей страны. Кылычдароглу абсолютно не прав, говоря, что Эрдоган бегает на поклон к России, российскому лидеру. Это не так. Эрдоган позиционирует себя в рамках концепции неоосманизма, которая крайне популярна в Турции в последние годы. Эрдоган позиционирует себя не только как региональный лидер, но и как лидер с замахом на мировое, на членство в серии мировых лидеров. Говорить о том, что Эрдоган бегает к кому-то на поклон, является чьим-то другом, это недальновидно и достаточно бездоказательно. На мой взгляд, подобные высказывания могут оттолкнуть от Кылычдароглу некоторое количество избирателей, поскольку огульные заявления бездоказательные никогда никаких избирателей к себе не привлекали. А турки – это зрелая демократия, турецкое общество очень зрелое демократическое общество, очень политически грамотное, очень погруженное в политику, очень активное в этом плане. И люди реагируют на подобные высказывания также очень активно.