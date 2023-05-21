Тюрколог: Эрдоган за Турцию, он не за Запад и Россию, он за свою страну и её интересы
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Надежда Сасс, СТВ:
Аполлинария Сергеевна, уже заговорили о возможных революционных настроениях. Насколько вы считаете нынешний результат, который мы видим в первом туре? С одной стороны, он даже на руку Эрдогану, потому как немного усмиряет пыл оппозиции. Говорит, что да, действительно, в стране сложности, но она делает свой честный выбор. Но в целом, учитывая, что по мнению многих экспертов майдан – это не турецкое слово, но арабское, есть ли предпосылки к этому, на ваш взгляд?
Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:
Я не согласна, что есть такие предпосылки, но Кылычдароглу апеллировал к турецкой молодежи, призывая ее встать и отреагировать, перейти к действиям. И смесь призывов к возрождению националистических идей с очевидно русофобскими высказываниями кандидата в президенты, которые последние дни звучали несколько раз. Причем, как обращали внимание многие турецкие колумнисты, журналисты, без доказательных обвинений России о вмешательстве в турецкие выборы. Обвинения действующего президента, что он является другом России, бездоказательные. Но это сочетание не может ничего не напоминать.
С другой стороны, не совсем согласна с Каринэ [Каринэ Геворгян – политолог – прим. ред.] в том, что Эрдоган – друг другого Запада. Эрдоган – ничей не друг. Эрдоган – друг Турции. Он за Турцию, он не за Запад, не за Россию, он за свою страну, за интересы своей страны. Кылычдароглу абсолютно не прав, говоря, что Эрдоган бегает на поклон к России, российскому лидеру. Это не так. Эрдоган позиционирует себя в рамках концепции неоосманизма, которая крайне популярна в Турции в последние годы. Эрдоган позиционирует себя не только как региональный лидер, но и как лидер с замахом на мировое, на членство в серии мировых лидеров. Говорить о том, что Эрдоган бегает к кому-то на поклон, является чьим-то другом, это недальновидно и достаточно бездоказательно. На мой взгляд, подобные высказывания могут оттолкнуть от Кылычдароглу некоторое количество избирателей, поскольку огульные заявления бездоказательные никогда никаких избирателей к себе не привлекали. А турки – это зрелая демократия, турецкое общество очень зрелое демократическое общество, очень политически грамотное, очень погруженное в политику, очень активное в этом плане. И люди реагируют на подобные высказывания также очень активно.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Короткая ремарка. Мне кажется, то, что Кылычдароглу начал говорить языком националистов, это как раз таки свидетельство его слабости. Он пытается поискать голоса в поле Эрдогана. И это говорит о том, что он не чувствует уверенности в победе. Я бы это трактовал таким образом.
Аполлинария Аврутина:
Я не совсем с вами соглашусь, потому что, согласно социологическим опросам, при выборах в парламент образовалась достаточно большая группа голосов (согласно разным опросам, результат был разный), однако голосов неучтенных, которые не распределялись никак ни между набравшим большинство депутатов парламента, ни между оппозицией. Как раз таки эта целевая группа предположительно и представляет тех людей, которые придерживаются националистических идей.
Надежда Сасс:
Результаты парламентских выборов. Мы подготовили эти данные, чтобы было понятно.
Аполлинария Аврутина:
Очевидно, здесь не учтены люди, которые придерживаются националистических взглядов. В данной ситуации именно эти люди, именно эти настроения будут играть решающую роль во втором туре. Именно поэтому к этим настроениям апеллирует Кылычдароглу в данный момент.
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