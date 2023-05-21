Политолог о 2 туре выборов в Турции: счёт будет идти на сотые доли процента, потом объявят, что была фальсификация
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Надежда Сасс, СТВ:
Безусловно, понимаем, что глубинная Турция поддерживает Эрдогана, но результат, который получила оппозиция, достаточно весомый. Я вспоминаю ваше недавнее интервью, в котором вы процитировали торговца в Стамбуле, который сравнил Эрдогана с камешком в плове. Какой на ваш взгляд портрет избирателя Эрдогана и портрет избирателя Кылычдароглу?
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Турция – страна с наиболее политически грамотным населением, это надо понимать. Мало таких стран, чтобы население было таким мудрым и политически грамотным. Это история страны, хочешь жить – умей вертеться, нужно понимать, что происходит вокруг. Это отчасти нам, кто жил в Советском Союзе, в общем понятно: трудные обстоятельства выковывают с одной стороны коллективизм, а с другой стороны – индивидуализм, потому что как-то нужно, не поступаясь своей совестью, проскочить между стройками в очень сложный исторический момент. Все поняли, наверное, о чем я говорю. То же самое у турок, причем в очень острой форме.
Теперь мне хотелось бы сказать относительно второго тура. Мало кто обратил внимание, а я обратила. Синан Оган встретился с господином Кылычдароглу и обещал ему поддержку своих избирателей. И это 5 %. Теперь смотрите, что получается, скорее всего, сценарий 28 мая – они пойдут ноздря в ноздрю, 50 на 50. После этого каждая из сторон объявит, что была фальсификация. То есть там будут идти на сотые доли процента. А в это означает, в этом смысле если Эрдогана поддерживает один Запад, то Кылычдароглу поддерживается другим Западом. У нас неправильно это понимают. У нас считают, что Эрдоган такой пророссийский. Но давайте вообще эти форматы забудем и наконец выбросим в мусорную корзину.
Личный друг Эрдогана – глава британской разведки MI6 Ричард Мур. Он этого не скрывал. Ни Эрдоган не скрывал, ни Ричард Мур близких, доверительных отношений. Эрдоган в ближайших отношениях с британской разведкой.
Каринэ Геворгян:
Часть Запада не поддерживает Эрдогана, часть Запада, между прочим, поддерживает Эрдогана. То же самое в Америке. Но вот нынешнему Белому дому, конечно, выгодна для стабилизации Турция, нынешней администрации. Поэтому они будут для этого делать все, что только могут. С моей точки зрения, учитывая то, что армия и полиция достаточно преданы Эрдогану, вряд ли у них это получится. Скорее всего так. Но то, что избежать потрясений не удастся… Другое дело, что, опять же, благодаря высокой политической грамотности и ответственности турецкого населения в данных условиях, поскольку страна в упадке, Эрдоган может делать ролики, как он ее ведет вперед и вверх. Тем не менее мы же понимаем, какие беды страна переживает после землетрясения, плюс финансовый кризис и так далее. Но революция происходит не на спаде, а на подъеме. То есть какие-то восстания возможны. Что интересно, те же курдские районы голосовали за господина Кылычдароглу. И вот самая интересная интрига, что Синан Оган, который считается достаточно радикальным националистом, обнялся с Кылычдароглу и свои голоса ему обещал.
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