Политолог о 2 туре выборов в Турции: счёт будет идти на сотые доли процента, потом объявят, что была фальсификация

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции. Надежда Сасс, СТВ:

Безусловно, понимаем, что глубинная Турция поддерживает Эрдогана, но результат, который получила оппозиция, достаточно весомый. Я вспоминаю ваше недавнее интервью, в котором вы процитировали торговца в Стамбуле, который сравнил Эрдогана с камешком в плове. Какой на ваш взгляд портрет избирателя Эрдогана и портрет избирателя Кылычдароглу?

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):

Турция – страна с наиболее политически грамотным населением, это надо понимать. Мало таких стран, чтобы население было таким мудрым и политически грамотным. Это история страны, хочешь жить – умей вертеться, нужно понимать, что происходит вокруг. Это отчасти нам, кто жил в Советском Союзе, в общем понятно: трудные обстоятельства выковывают с одной стороны коллективизм, а с другой стороны – индивидуализм, потому что как-то нужно, не поступаясь своей совестью, проскочить между стройками в очень сложный исторический момент. Все поняли, наверное, о чем я говорю. То же самое у турок, причем в очень острой форме. Теперь мне хотелось бы сказать относительно второго тура. Мало кто обратил внимание, а я обратила. Синан Оган встретился с господином Кылычдароглу и обещал ему поддержку своих избирателей. И это 5 %. Теперь смотрите, что получается, скорее всего, сценарий 28 мая – они пойдут ноздря в ноздрю, 50 на 50. После этого каждая из сторон объявит, что была фальсификация. То есть там будут идти на сотые доли процента. А в это означает, в этом смысле если Эрдогана поддерживает один Запад, то Кылычдароглу поддерживается другим Западом. У нас неправильно это понимают. У нас считают, что Эрдоган такой пророссийский. Но давайте вообще эти форматы забудем и наконец выбросим в мусорную корзину. Личный друг Эрдогана – глава британской разведки MI6 Ричард Мур. Он этого не скрывал. Ни Эрдоган не скрывал, ни Ричард Мур близких, доверительных отношений. Эрдоган в ближайших отношениях с британской разведкой.