Экоактивисты окрасили в чёрный цвет воду крупнейшего фонтана Рима

Новости Италии. Экоактивисты окрасили в черный цвет воду в фонтане Треви. Таким образом демонстранты намерены привлечь внимание властей к проблеме изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экологи выступают за отказ от использования ископаемого топлива, поскольку оно ведет к повышению температуры на поверхности Земли. В последнее время исторические памятники в Италии часто подвергаются нападениям со стороны экоактивистов, которые нередко обливают их краской во время своих акций.