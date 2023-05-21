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Экоактивисты окрасили в чёрный цвет воду крупнейшего фонтана Рима

21 мая 2023 15:16
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Новости Италии. Экоактивисты окрасили в черный цвет воду в фонтане Треви. Таким образом демонстранты намерены привлечь внимание властей к проблеме изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Экоактивисты окрасили в чёрный цвет воду крупнейшего фонтана Рима-1

Экологи выступают за отказ от использования ископаемого топлива, поскольку оно ведет к повышению температуры на поверхности Земли. В последнее время исторические памятники в Италии часто подвергаются нападениям со стороны экоактивистов, которые нередко обливают их краской во время своих акций.  

# Акции протеста # Новости Италии # Фотофакт

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