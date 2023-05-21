Как изменятся отношения Беларуси и Турции в случае победы Кылычдароглу? Ответил Андрей Савиных
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Надежда Сасс, СТВ:
Свое мнение о господине Эрдогане высказал и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Считаю я или не считаю лидером Эрдогана в мусульманском мире, он уже стал значимой фигурой в этом мусульманском мире. Он в Турции создал мощную партию – Партию справедливости и развития. Он определил пути развития турецкого государства и 85-миллионного турецкого народа в XXI веке. Он действительно ведет себя в той части планеты, где он находится, как настоящий лидер. Это очень сильная фигура в мусульманском мире, и не только в мусульманском.
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Надежда Сасс:
На каком уровне сегодня находятся белорусско-турецкие взаимоотношения и как они будут меняться в случае победы того или другого кандидата?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Могу сказать следующее: белорусско-турецкие отношения в силу определенной удаленности двух стран находятся на очень хорошем уровне. И мы действительно конструктивно развиваем наши связи по очень многим направлениям. Это касается и торговли, и кооперации в том числе. У нас нет политических противоречий. И на этой основе формируются вполне ясное, понятное, транспарентное взаимопонимание. Другой вопрос, что если бы вдруг к власти пришел Кылычдароглу и начал бы проводить прозападный курс, то нет сомнения, что Турция заняла бы позицию коллективного Запада и ополчилась бы против России и Беларуси. Поэтому этот сценарий можно считать негативным. Думаю, что это привело бы к охлаждению отношений между двумя странами.
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