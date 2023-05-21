Как изменятся отношения Беларуси и Турции в случае победы Кылычдароглу? Ответил Андрей Савиных

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Считаю я или не считаю лидером Эрдогана в мусульманском мире, он уже стал значимой фигурой в этом мусульманском мире. Он в Турции создал мощную партию – Партию справедливости и развития. Он определил пути развития турецкого государства и 85-миллионного турецкого народа в XXI веке. Он действительно ведет себя в той части планеты, где он находится, как настоящий лидер. Это очень сильная фигура в мусульманском мире, и не только в мусульманском.

«Мы Украиной быть не хотим». Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании о причинах давления на Беларусь. Подробнее здесь.

Надежда Сасс:

На каком уровне сегодня находятся белорусско-турецкие взаимоотношения и как они будут меняться в случае победы того или другого кандидата?