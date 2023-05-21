Прямой эфир

Как изменятся отношения Беларуси и Турции в случае победы Кылычдароглу? Ответил Андрей Савиных

21 мая 2023 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции. 

Как изменятся отношения Беларуси и Турции в случае победы Кылычдароглу? Ответил Андрей Савиных-1

Надежда Сасс, СТВ: 
Свое мнение о господине Эрдогане высказал и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. 

Как изменятся отношения Беларуси и Турции в случае победы Кылычдароглу? Ответил Андрей Савиных-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: 
Считаю я или не считаю лидером Эрдогана в мусульманском мире, он уже стал значимой фигурой в этом мусульманском мире. Он в Турции создал мощную партию – Партию справедливости и развития. Он определил пути развития турецкого государства и 85-миллионного турецкого народа в XXI веке. Он действительно ведет себя в той части планеты, где он находится, как настоящий лидер. Это очень сильная фигура в мусульманском мире, и не только в мусульманском. 

«Мы Украиной быть не хотим». Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании о причинах давления на Беларусь. Подробнее здесь

Надежда Сасс: 
На каком уровне сегодня находятся белорусско-турецкие взаимоотношения и как они будут меняться в случае победы того или другого кандидата? 

Как изменятся отношения Беларуси и Турции в случае победы Кылычдароглу? Ответил Андрей Савиных-7

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
Могу сказать следующее: белорусско-турецкие отношения в силу определенной удаленности двух стран находятся на очень хорошем уровне. И мы действительно конструктивно развиваем наши связи по очень многим направлениям. Это касается и торговли, и кооперации в том числе. У нас нет политических противоречий. И на этой основе формируются вполне ясное, понятное, транспарентное взаимопонимание. Другой вопрос, что если бы вдруг к власти пришел Кылычдароглу и начал бы проводить прозападный курс, то нет сомнения, что Турция заняла бы позицию коллективного Запада и ополчилась бы против России и Беларуси. Поэтому этот сценарий можно считать негативным. Думаю, что это привело бы к охлаждению отношений между двумя странами. 

Читайте также: 

Каринэ Геворгян: уверена, что Кылычдароглу будет продолжать внешнюю политику Эрдогана 

«Предсказать результаты трудно». Почему выборы в Турции в 2023-м называют самыми непредсказуемыми за век? 

Политолог о 2 туре выборов в Турции: счет будет идти на сотые доли процента, потом объявят, что была фальсификация 

# Беларусь-Турция # Надежда Сасс # Александр Лукашенко # Андрей Савиных # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аналитик БИСИ: «ОБСЕ – не организация, не саммит глав государств. Это несколько клубов по интересам»
21 мая 2023 17:29

Аналитик БИСИ: «ОБСЕ – не организация, не саммит глав государств. Это несколько клубов по интересам»

Военный аналитик: у Беларуси со всеми странами ОДКБ дружеские отношения. На уровне и президентов, и простых граждан
21 мая 2023 16:31

Военный аналитик: у Беларуси со всеми странами ОДКБ дружеские отношения. На уровне и президентов, и простых граждан

О главных зачинщиках мирового передела и планах Украины. Какие важные тезисы озвучил на неделе Лукашенко?
21 мая 2023 16:31

О главных зачинщиках мирового передела и планах Украины. Какие важные тезисы озвучил на неделе Лукашенко?