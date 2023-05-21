«Предсказать результаты трудно». Почему выборы в Турции в 2023-м называют самыми непредсказуемыми за век?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.
Надежда Сасс, СТВ:
Многим известна формула псковского монаха старца Филофея: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть». Из этого послания московскому князю Василию Ивановичу родилась идеологема: «Москва – третий Рим». Но в наше время хозяева второго Рима – Константинополя, Стамбула – тоже считают, что имперский центр на берегах Босфора не пал, а был лишь в упадке. И сейчас возрождается.
На экранах – результаты первого тура выборов. Эрджеп Эрдоган – 49,51 %, Кемаль Кылычдароглу – 44,88 %. Эти два кандидата и сразятся во втором туре выборов.
Андрей Владимирович, лично вас удивили результаты первого тура?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Откровенно говоря, нет. Дело все в том, что эта очень близкая разбивка по основным лидирующим политикам уже давно сохраняется в Турции. И в прошлые выборы Эрдоган в лучшем случае завоевывал, по-моему, 51-52 %. То есть страна в принципе достаточно серьезно разъединена в плане выбора курса, и там существует дихотомия – представление о том, как Турция должна развиваться. Поэтому я это воспринимаю как вполне обычное явление для турецкой политики.
Надежда Сасс:
Страна действительно расколота. Часть хотела бы светского курса, а-ля Ататюрк, другая же поддерживает консервативного Эрдогана. Аполлинария Сергеевна, как вы считаете, кто же одержит победу во втором туре? Хотя естественно, мы не можем говорить с определенной уверенностью.
Аполлинария Аврутина, доктор филологических наук, тюрколог, профессор, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ:
Трудно что-либо прогнозировать, потому что, с одной стороны, действительно большая часть населения поддерживает действующего президента. Так как он является действующим президентом, у него есть за плечами опыт демонстрации своего управления, то есть опыт реальных дел. Но так же действительно практически половина турецкого общества поддерживает и его оппонента. И в настоящий момент очень сложно что-либо прогнозировать. Дело в том, что если внимательно прослушать две предвыборные речи, подготовительные речи ко второму туру, которые озвучил на днях Кылычдароглу, то можно заметить, что в предвыборных речах, обращенных ко второму туру, он апеллирует к националистически настроенным слоям населения, к турецкой молодежи и обращается к тем, кто хотел бы видеть Турцию максимально независимой от всех. И надо сказать, что подобная идея в турецком обществе всегда находила поддержку. Поэтому предсказать результаты выборов трудно и в настоящий момент. Пожалуй, они являются самыми непредсказуемыми выборами, наверное, если не за весь XX век, то точно за вторую половину XX века и, конечно, XXI век.
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