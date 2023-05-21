«Предсказать результаты трудно». Почему выборы в Турции в 2023-м называют самыми непредсказуемыми за век?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О стратегическом значении выборов в Турции для региона и мира поговорим в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Обсуждаем колоссальное значение выборов в Турции.

Надежда Сасс, СТВ:

Многим известна формула псковского монаха старца Филофея: «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть». Из этого послания московскому князю Василию Ивановичу родилась идеологема: «Москва – третий Рим». Но в наше время хозяева второго Рима – Константинополя, Стамбула – тоже считают, что имперский центр на берегах Босфора не пал, а был лишь в упадке. И сейчас возрождается. На экранах – результаты первого тура выборов. Эрджеп Эрдоган – 49,51 %, Кемаль Кылычдароглу – 44,88 %. Эти два кандидата и сразятся во втором туре выборов.

Андрей Владимирович, лично вас удивили результаты первого тура?

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Откровенно говоря, нет. Дело все в том, что эта очень близкая разбивка по основным лидирующим политикам уже давно сохраняется в Турции. И в прошлые выборы Эрдоган в лучшем случае завоевывал, по-моему, 51-52 %. То есть страна в принципе достаточно серьезно разъединена в плане выбора курса, и там существует дихотомия – представление о том, как Турция должна развиваться. Поэтому я это воспринимаю как вполне обычное явление для турецкой политики. Надежда Сасс:

Страна действительно расколота. Часть хотела бы светского курса, а-ля Ататюрк, другая же поддерживает консервативного Эрдогана. Аполлинария Сергеевна, как вы считаете, кто же одержит победу во втором туре? Хотя естественно, мы не можем говорить с определенной уверенностью.