Россия контролирует Бахмут – почему операция по взятию города длилась долго?

Операция по взятию Бахмута длилась с октября 2022-го. Первоначально ее целью было намерение обезопасить города Лисичанск и Северодонецк, которые на тот момент освободила российская армия. Но в это время в России началась мобилизация, и было принято решение выиграть время и оттянуть значительные резервы ВСУ на оборону Бахмута. Штурм специально растянули на шесть месяцев, чтобы спровоцировать Зеленского вбросить как можно больше сил на защиту города. Командование ВСУ было против. С этого момента между Зеленским и Генштабом появляются разногласия, о которых неоднократно говорил наш Президент. Начинает работать бессмысленная для Украины «бахмутская мясорубка», где ВСУ за полгода потеряли около 30 тысяч человек.