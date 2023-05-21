Россия контролирует Бахмут – почему операция по взятию города длилась долго?

В субботу, 20 мая, в России сообщили о взятии Бахмута. В Киеве это опровергли, но признали, что ситуация действительно критическая. ВСУ удерживают последний район в юго-западной части города, за которую идут тяжелые бои, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Операция по взятию Бахмута длилась с октября 2022-го. Первоначально ее целью было намерение обезопасить города Лисичанск и Северодонецк, которые на тот момент освободила российская армия. Но в это время в России началась мобилизация, и было принято решение выиграть время и оттянуть значительные резервы ВСУ на оборону Бахмута. Штурм специально растянули на шесть месяцев, чтобы спровоцировать Зеленского вбросить как можно больше сил на защиту города. Командование ВСУ было против. С этого момента между Зеленским и Генштабом появляются разногласия, о которых неоднократно говорил наш Президент. Начинает работать бессмысленная для Украины «бахмутская мясорубка», где ВСУ за полгода потеряли около 30 тысяч человек.