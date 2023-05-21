Гайдукевич: «Им не нужен здесь мир – им надо, чтобы вокруг России полыхала война»

О том, что сегодня происходит в Украине, обсудим с депутатом Олегом Гайдукевичем в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Президент, когда общался с парламентариями ОДКБ, отметил, что контрнаступление, так яро анонсируемое Киевом, не больше, чем дезинформация и, по сути, фарс. Сегодня контрнаступление происходит только на словах – в Украине его видят, а больше нигде. Как считаете, контрнаступление – это действительно фарс? Зачем Украине пиарить контрнаступление?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это пиар-акция, направленная на то, чтобы Украина продолжила получать деньги, чтобы война продолжалась как можно больше, а режим преступный, который там находится, развязал войну и о народе не думает, показывал какие-то результаты. Поэтому у них два пути эти результаты показать. Теракты и экстремизм, на что сделана ставка, в России и в Беларуси пытаться делать теракты с помощью западных спецслужб. А второй – пиар-кампания. Запад задает вопросы, все устали от войны, в Европе устали. Они спрашивают: куда идут танки, где результаты? Мы потратили огромное количество долларов, экономика европейская рушится, а результат где? Поэтому начали рекламировать контрнаступление, будущий захват Крыма. А все это сказки. Военным путем Россию никто и никогда не победит – это невозможно. Президент сказал правду. А беда этого всего в том, что люди гибнут. Украинская власть проводит пиар-кампанию, а в это время тысячи ложатся в могилу. В этом цинизм, в этом ужас ситуации. Почему мирные переговоры никак не могут начаться?

Ольга Коршун:

С другой стороны, дипломаты говорят, что пока не состоится это контрнаступление, ни о каких переговорах мы не можем говорить, поскольку все хотят видеть итог. И получается, что этот конфликт может продолжаться, как сейчас говорят, до последнего украинца? Или как разрешить эту ситуацию, чтобы и переговоры состоялись, о которых так много говорят, но пока мы не видим? Олег Гайдукевич:

Президент когда-то сказал одну мудрую правдивую фразу, что переговоры могут начаться в течение минуты, как только из Вашингтона поступит команда Зеленскому. И это правда. Дело в том, что Европа сегодня не может инициировать переговоры, она несамостоятельна, она лежит под США. Украинский режим зависим от США не просто полностью, а на миллион процентов. То есть они тоже не могут принять решение. И все зависит от Америки. А Америке война выгодна пока. Почему она выгодна? Деньги зарабатывать. Про дефолт меньше говорят, больше говорят про войну. Оружие испытывают, зарабатывают миллионы долларов. Поэтому пока, к сожалению, переговоров нет. Но эта инициатива нашего Президента о переговорах получает все большую поддержку в мире, потому что растет понимание среди многих стран, что тупик. Без переговоров ничего не будет.

Ольга Коршун:

Президент также затронул тему переговоров, что Зеленский требует предварительных условий. Как вы считаете, возможны ли переговоры по предварительным условиям или сторонам нужно сегодня открыто сесть, поговорить и прийти к какому-то решению? Олег Гайдукевич:

Самое главное, чтобы люди помнили, что Россия, например, была готова к переговорам всегда и не отказывалась от них никогда. Кто отказался от переговоров, кто нарушил Минские соглашения? Украина. Она их нарушила. Кто отказался от переговоров, которые были в Минске после начала специальной военной операции? Украина. Кто отказался от переговоров в Турции? Украина. И причем не сама, а по команде из Вашингтона. Вот в чем беда. Поэтому сегодня пока переговоров не будет. Ольга Коршун:

Несмотря на то, что перспективы, что какой-то переговорный процесс начнется, мы не видим, ее как бы нет, это же не значит, что мы должны остановиться с нашими мирными инициативами, не значит, что мы должны перестать призывать к тому, чтобы все наконец-то одумались? К чему Штаты хотят привести ОДКБ?

Олег Гайдукевич:

Наоборот! Это сейчас еще более актуально, потому что голос Беларуси все больше слышен. Этот голос подхватывают другие страны. Китай говорит о том же самом. Ряд европейских политиков, несмотря на репрессии, давление, начинают об этом говорить. В мире растет понимание, что Америка обманывает весь мир, рассказывая сказки. Ольга Коршун:

И Президент об этом говорил, чтобы страны ОДКБ держали ухо востро. Олег Гайдукевич:

Конечно! И что касается ОДКБ, мы тоже должны понимать, об этом Президент говорил, они все сделали, чтобы поссорить Россию и Европу. А сейчас задача – рассорить страны ОДКБ. Это такая же задача. Им не нужен здесь мир, им надо, чтобы вокруг России полыхала война. Украина полыхает. Желательно, чтобы Беларусь полыхала, Казахстан, другие страны.